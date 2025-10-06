Dana a València
Centenars de cotxes segueixen al barranc del Poio 11 mesos després de la dana
El Consell responsabilitza la Confederació del Xúquer, que assegura que ja va procedir a retirar els vehicles que eren al curs
La fiscalia investiga des del juliol la denúncia de Medi Ambient
Minerva Mínguez
Onze mesos després de la dana més d’un centenar de vehicles continuen abandonats al costat del barranc del Poio, a l’altura de Riba-roja de Túria. Són munts de ferralla de què ningú se’n fa càrrec. La Generalitat assenyala la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la qual responsabilitza per la no retirada. L’organisme de la conca, mentrestant, assegura que al seu dia ja va procedir a gestionar totes les restes de la riuada a la rambla maleïda que tanta destrucció va causar. El cert és que els cotxes continuen escampats per uns terrenys que segons la CHJ estan propers al curs, però realment no es troben dins del domini públic hidràulic. Per tant, reitera, no són de la seva competència.
L’assumpte està en mans de la Fiscalia Provincial de València, des del passat mes de juliol, després de la denúncia de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. En els informes que la Secretària Autonòmica de Medi Ambient i Territori va aportar en la seva denúncia es feia menció a 301 turismes acumulats en diversos punts. D’aquests, 217 en parcel·les del terme municipal de Riba-roja de Túria i els voltants del Poio. Vuitanta-quatre més se situen a Quart de Poblet, dins del llit o molt a prop.
La investigació penal seguia el seu curs fins que el president Carlos Mazón en el discurs del Debat General va tornar a col·locar el focus sobre l’assumpte. En el torn de rèplica al diputat José María Llanos (Vox), va recriminar al Ministeri per a la Transició Ecològica i la CHJ que entre 700 i 800cotxes estiguessin encara al barranc amb el consegüent problema ambiental pels abocaments.
La CHJ, en l’escrit de resposta remès a la fiscalia a l’agost, assenyala les actuacions portades a terme per retirar arrossegaments vegetals, arbres, sediments, infraestructures inservibles i altres elements. Incideix a més que en el capítol dels vehicles «els treballs han sigut escomesos per diversos organismes, ens i administracions (bombers, exèrcit, UME, ajuntaments…), i que la CHJ és un més d’aquests ens». Quant a la seva pròpia gestió remarca que va complir el procediment estipulat pel decret postdana, amb el trasllat dels cotxes a un dipòsit temporal «que no es correspon amb cap dels punts d’acumulació denunciats a la fiscalia».
L’organisme dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica xifra en 68 els vehicles recuperats al Poio. I especifica: «Se n’han detectat 15 amb matrícula o número de bastidor, dels quals el Consorci de Compensació d’Assegurances n’ha peritat vuit, que es troben pendents de peritar». «A més, se n’han trobat 38 sense matrícula ni número de bastidor», relata explicant també els tràmits portats a terme tant amb el consorci com amb la Direcció General de Trànsit, així com els efectuats per part de Tragsa.
Vehicles desapareguts
La CHJ insisteix en el seu escrit a la fiscalia que va realitzar consultes reiterades amb el Consorci de Compensació d’Assegurances i amb la DGT sobre la titularitat dels vehicles, qüestions que detalla exhaustivament. «Una vegada remesa la informació per part de la DGT, l’empresa adjudicatària del contracte corresponent de les obres d’emergència contacta amb un CAT per al trasllat», remarca al document. I incideix: «En moltes ocasions s’ha observat la desaparició dels vehicles dipositats prèviament en els punts de dipòsit temporal, i es desconeixen l’autor o autors causants d’aquesta desaparició».
