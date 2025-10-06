Només una activista mallorquina de la Flotilla, acusada de mossegar una funcionaria a la presó, quedarà pendent de tornar
Aquesta nit arribaran als aeroports de Barcelona, Bilbao i Madrid la resta d'espanyols retinguts a la presó de Ktziot
Redacció / ACN
Tots els activistes amb passaport espanyol de la Flotilla que quedaven a la presó de Ktziot, a Israel, excepte una dona mallorquina, tornen aquesta nit a Barcelona, Madrid i Bilbao. Segons confirma un comunicat de la mateixa Flotilla, aterren des d’Atenes a les 23.40 h, 00.25 h i 23.15 h, respectivament.
Quedarà pendent de resoldre la situació de Reyes Rigo. Israel ha acusat l'activista balear de “mossegar” una membre del personal mèdic a la presó de Ketziot després que aquesta “l’acompanyés de tornada d’una revisió mèdica rutinària com a part dels preparatius per la seva deportació”.
El ministeri d’Exteriors israelià ha explicat a la xarxa social X que la policia va intervenir per “fer-se càrrec de l’atacant”. El ministeri diu que la mossegada només li ha causat “ferides lleus” a la funcionària.
Paral·lelament, desenes de membres de la Global Sumud Flotilla a Gaza estan denunciant maltractaments físics i psicològics per part d’Israel després de la seva detenció en aigües internacionals dimecres passat. Descriuen «cop de puny a les costelles», negació a entregar insulina a malalts diabètics, hores lligats de peus i mans i tot tipus d’humiliacions i tracte denigrant.
