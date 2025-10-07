S’ensorra un edifici en ple centre de Madrid: tres ferits i diversos desapareguts
Els treballadors de les botigues properes a la zona asseguren que han sentit un “estrèpit” i que ha començat a sortir “molta pols” amb una “olor estranya”
Víctor Rodríguez / David Magán / Daniel Gómez Alonso
El forjat d’un edifici en obres de rehabilitació al carrer de les Hileres, al cèntric barri de l’Òpera de Madrid, s’ha esfondrat parcialment, sense que per ara es conegui si hi ha víctimes. Hi ha almenys cinc desapareguts i tres obrers ferits —dos de lleus amb contusions i un altre amb una cama trencada— que està sent traslladat en ambulància. A més, Emergències Madrid ha informat que “els treballadors troben a faltar alguns companys”.
Fins al carrer dels fets, que es troba entre la plaça de l’Òpera i la Porta del Sol, s’hi han desplaçat també diverses ambulàncies i efectius policials, que han acordonat la zona i busquen diverses persones desaparegudes. Tot i que ho han confirmat els agents, la xifra d'afectats seria d'entre tres i cinc persones, la localització de les quals encara es desconeix.
En total, són més d’11 dotacions entre Bombers, Policia i Emergències les que treballen en la recerca i en assegurar la zona. Els guies canins de la Policia Nacional i drons de la Policia Municipal treballen per trobar possibles persones atrapades per l’esfondrament de diversos forjats d’un edifici del carrer de les Hileres, al centre de Madrid. Mentrestant, els Bombers treballen per assegurar la zona i buscar desapareguts en un edifici que s’estava rehabilitant per convertir-lo en un hotel.
“Un gran estrèpit”
En aquests moments, un grup d’agents de la Policia Nacional impedeix el pas a residents i vianants a l’alçada del número 28 del carrer Arenal. Els treballadors de botigues properes a la zona han declarat que han sentit un “estrèpit” i que ha començat a sortir “molta pols” amb una “olor estranya”.
Des del Museu del Pan Gallego confirmen, en conversa amb El Periódico de España, del mateix grup editorial que Regió7, que les autoritats han obligat a tancar els establiments dels carrers de les Hileres i de l’Arenal. D’altra banda, els propietaris del restaurant El Escarpín han sentit “un estrèpit enorme” i després han vist com el carrer s’omplia de persones que hi acudien a la recerca d’informació.
Un treballador de l’obra, en declaracions als mitjans desplaçats, ha assegurat que “no sabem com estan la resta de companys”: “No sabem on són. Estem resant a Déu perquè estiguin bé”.
