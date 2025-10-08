Quatre morts en el col·lapse de l'edifici en obres al centre de Madrid
L’immoble, a prop de la plaça d’Ópera, estava sent reformat per convertir-se en un hotel
Víctor Rodríguez
"Com un volcà que s’enfonsava cap a baix. S’ha omplert tot de fum. Ha sigut un estremiment terrible." Així descrivia la Milagros el que va veure ahir des de la perruqueria en la qual treballa, al número 3 del carrer Hileras. Cap a les 12.45 hores, l’interior de l’edifici de davant, al número 4, es va ensorrar. A l’interior hi havia en el moment de l’ensorrament diversos treballadors de l’obra, fins a uns 40, per reformar l’immoble, on es treballava des de fa diversos mesos.
A la zona es va desplaçar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ja a la tarda, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmava a l’arribar a la zona procedent de Londres que els serveis de rescat van trobar un cadàver sota la runa i s’havia localitzat un altre cos a la zona dels fets, mentre els bombers buscaven els dos desapareguts restants. Els afectats són tres homes i una dona, tal com havien pogut comprovar amb els treballadors de l’obra. La dona té uns 30 anys i els tres operaris, entre 30 i 50 anys, segons va traslladar el capatàs de l’obra. El balanç, aquest dimecres, ascendeix a quatre víctimes mortals.
Per raons que encara no es coneixen es va esfondrar el forjat de les plantes superiors de les sis i una de subterrània que té l’edifici. Les plantes van anar col·lapsant una sobre una altra fins als nivells més baixos, cosa que va generar una gran quantitat de runa, la qual, segons va avançar la vicealcaldessa i responsable d’Emergències de Madrid, Inma Sanz, "probablement es tardarà alguns dies" a retirar en la seva totalitat.
Bombers i tècnics municipals van estar treballant a mirar d’assegurar el que va quedar dempeus de l’edifici per poder accedir a la recerca a l’interior. A les tasques de rastreig es van incorporar guies de la unitat canina de la Policia Municipal i de l’Associació Unitat Canina de Rescat d’Espanya. Fins a 16 dotacions de bombers i 11 dotacions del Samur es van desplaçar a la zona, a escassos minuts a peu de la Puerta del Sol i de la plaça d’Ópera, en ple centre de Madrid. Per als treballs es van mobilitzar també els drons de la Secció de Suport Aeri de la Policia Municipal.
"He anat a obrir la porta i he vist com queia tot", explicava la Milagros, que juntament amb les seves companyes i clientes de la perruqueria van ser desallotjades, com la resta d’ocupants dels edificis limítrofs, davant el risc d’altres despreniments. La façana i la coberta de l’edifici van quedar dempeus, però en situació "inestable", segons va traslladar Sanz.
El Sergio és veí de la plaça d’Herradores, 10, edifici limítrof amb el que va caure parcialment i es trobava a casa en el moment de l’ensorrament. "Vaig sentir un soroll molt fort, com de runa caient, i vaig sortir a la finestra. Hi havia molta pols". Després de ser desallotjat, cap a les sis de la tarda els bombers el van autoritzar a tornar a entrar a casa seva, on esperava passar la nit.
L’immoble es trobava en obres des de fa uns sis mesos amb l’objectiu de convertir-lo en un hotel de quatre estrelles. L’havia comprat el 2022 el fons saudita RSR Singular Assets, informen Andrés H. de Sá i Gabriel Santamarina.
