Detinguts dos menors, un a Catalunya, acusats de filtrar dades sensibles de Pedro Sánchez
Els arrestos els han fet agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional
ACN
La Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat, un d'ells a Catalunya, acusats de filtrar a internet dades sensibles del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, segons ha avançat el mitjà 'El Español' i han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri d'Interior. La mateixa filtració hauria afectat membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Les detencions les han dut a terme agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional.
A principis de juliol, la Policia Nacional detenia a la província de Las Palmas dos joves més, aquests nascuts el 2006, per la filtració de dades personals de ministres i d'altres polítics, així com de periodistes. Entre els afectats hi havia també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa. Havien fet públics domicilis, telèfons, números de DNI i adreces de correu electrònic.
