Red Eléctrica sobre l'alerta d'una nova apagada general: "No hi ha risc imminent"
La companyia afirma que les variacions de tensió detectades estan "dins dels límits admissibles"
ACN
Barcelona
Red Eléctrica Espanyola (REE) diu que no hi ha "risc d'apagada ni imminent ni generalitzada" i envia un "missatge de tranquil·litat". Així ho ha afirmat aquest dijous, l'endemà que demanés a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) permís per introduir "modificacions urgents".
En una publicació a X, la companyia assegura que les variacions de tensió detectades estan "dins dels límits admissibles" i indica que ha actuat "com sempre" proposant mesures "necessàries per reforçar la robustesa" del sistema elèctric. En el cas concret de les proposades aquest dimecres, diu que són per "reduir" les dinàmiques "que han començat a aparèixer per l'evolució que està experimentant el sistema".
