La DANA Alice s’acarnissa amb Eivissa i causa més inundacions a tota l’illa
Onze dies després de les històriques riuades a Vila, una nova tempesta torna a sembrar el caos i deixa molta aigua a l’aeroport i a Sant Antoni
Guillermo Sáez
Es va fer esperar, però la DANA ‘Alice’ finalment va descarregar amb violència aquest dissabte a Eivissa. Si la tempesta ‘Ex Gabrielle’, registrada el passat 30 de setembre, es va acarnissar amb Vila i va provocar danys menys greus a Sant Josep i Santa Eulària, aquest nou fenomen meteorològic va afectar tota l’illa, inundant territoris de llarg a llarg. El més important és que, igual que l’anterior, no va causar danys personals greus, almenys segons la informació oficial.
La quantitat d’aigua ha fet que les autoritats tornin a activar la Unitat Militar d’Emergències (UME), que va sortir a les deu de la nit rumb a Eivissa per començar a treballar des de la seva arribada, prevista per a les cinc del matí d’aquest diumenge.
Per la seva banda, el Govern va posar en marxa la Situació Operativa 2, augmentant el nivell d’alerta dins del Pla Inunbal. Aquesta situació de prealerta s’activa per reforçar les estructures de seguiment i control de fenòmens que puguin generar danys, com ara un risc elevat d’inundacions.
Llamps i molta aigua
Després d’una nit de divendres a dissabte amb un enorme aparell elèctric —es van registrar més de 1.500 llamps entre Eivissa i Formentera—, el matí de dissabte, amb alerta taronja activada pel servei d’emergències del Govern, va començar tranquil. Tot i això, el panorama va canviar radicalment a la tarda, sobretot durant una hora de fúria, entre les cinc i les sis, i es van repetir les imatges desastroses de la setmana anterior.
Segons les dades recollides per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la pitjor part se la va endur l’aeroport, ja que entre les dotze de la nit i les sis de la tarda —quan va acabar l’episodi més intens de pluges— hi van caure 89 litres per metre quadrat. De fet, el trànsit aeri es va interrompre durant una hora i vint minuts per netejar la pista.
D’aquesta manera, les autoritats no van tenir més remei que tornar a tallar l’autovia de l’aeròdrom a causa de la inundació, de nou, del túnel.
La segona posició d’aquest rànquing pluvial va ser per a Formentera, on en el mateix període de 18 hores hi van caure 79 litres per metre quadrat. L’aigua va complicar encara més la situació a la pitiüsa menor, on més de mig centenar d’usuaris de la xarxa elèctrica es van quedar sense subministrament durant diverses hores a causa d’un llamp que va caure sobre un transformador.
Pel que fa als municipis eivissencs, la pitjor part se la va endur Sant Antoni, on es van registrar 72 litres per metre quadrat fins a les sis de la tarda. Sumats als 51 litres del dia anterior, van arribar als 123 litres en poc més d’un dia i mig. A Vila, el comptador es va situar en 47 litres, la cinquena part dels 250 litres del fatídic 30 de setembre, però suficients per tornar a convertir el barri d’es Pratet en una petita Venècia.
El director d’Emergències del Govern, l’eivissenc Pablo Gárriz, va explicar en un àudio enviat a última hora de la tarda que hi va haver un «primer pic» de la tempesta a les 15.30 hores, que va obligar a enviar una alerta primerenca als residents de Formentera. Després es va replicar a Eivissa i en punts de Mallorca.
Davant aquesta situació, Vila també va activar un dispositiu especial d’emergències i va incorporar 20 agents de la Policia Local al torn ordinari per reforçar la vigilància i l’atenció a les zones més afectades. A més, diversos carrers van quedar tallats al trànsit.
L’alcalde, Rafael Triguero, que va visitar de nou la zona més afectada, es Pratet, va subratllar que «tots els equips municipals estan desplegats per la ciutat, treballant a peu de carrer per evacuar l’aigua tan ràpid com sigui possible i restablir la normalitat». A més, va demanar «calma, col·laboració i precaució» a la ciutadania.
