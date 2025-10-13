Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 44,5% d’espanyols creuen que el PP contribueix a la crispació

El secretari general del PP, Miguel Tellado

El secretari general del PP, Miguel Tellado / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Juan Ruiz Sierra

Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez solen responsabilitzar-se mútuament de la crispació que domina la política a Espanya. A principis d’agost, per exemple, el líder del PP va prometre fer el possible perquè el país "no es deixi arrossegar per la crispació". Un mes més tard, el cap de l’Executiu va defensar la necessitat de recuperar uns "mínims de convivència" per deixar enrere el "m’agrada la fruita", la frase encunyada per la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i després adoptada pel mateix Feijóo, per dir "fill de puta" a Sánchez sense arribar a pronunciar l’insult.

Els ciutadans, no obstant, culpen més els populars que els socialistes de l’actual clima de desqualificacions constants. Segons l’enquesta del GESOP, el 44,5% considera que el PP contribueix més a la crispació. El 30,1% contesta que el principal responsable és el PSOE, mentre que el 19% reparteix les culpes d’igual manera entre els dos partits.

El sondeig (1.000 entrevistes) va ser portat a terme entre el 3 i el 9 d’octubre, un període tan aspre com tots els altres durant els últims temps. Sánchez va acusar al Congrés dels Diputats el PP d’"atropellar els drets de les dones" a través dels seus vaivens amb l’avortament. Feijóo va dir "patètic" al president i més tard van assegurar que el Govern s’havia "gastat els diners en prostitució en lloc d’ajudar els joves a prosperar i poder construir una família".

