Presentació a Barcelona
Feijóo planteja endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola
Gisela Boada
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat aquest dimarts a Barcelona oficialment el seu nou pla d’immigració, un paquet de mesures que pretén desplegar si arriba a la Moncloa i que s’articula entorn de la idea central de posar «ordre» en l’arribada de migrants a Espanya. Entre les deu propostes que ha detallat una per una, destaca l’enduriment dels requisits per accedir a la nacionalitat espanyola. Feijóo proposa un «nivell més alt d’exigència lingüística, cultural i constitucional», amb l’objectiu que obtenir la ciutadania sigui un «mèrit» i no una «simple gestió burocràtica». «La nacionalitat espanyola no es regala, es mereix», ha etzibat.
També ha anunciat la intenció de reformar les lleis necessàries per protegir les fronteres i lluitar contra el tràfic de persones en aigües internacionals dotant la Guàrdia Civil dels mitjans necessaris per fer-ho; la pèrdua de residència automàtica per als immigrants que cometin delictes greus; la posada en marxa d’un visat de treball temporal i la incorporació d’un neutre delicte en el Codi Penal per als menors no acompanyats que «cometin frau» al «falsejar» la seva minoria d’edat. Per fer-ho, Feijóo vol activar un mecanisme de verificació que en menys de 72 hores pugui aclarir l’edat d’aquestes persones.
En el seu discurs, el líder del PP ha insistit que la seva proposta per establir «límits, condicions i regles clares» en la regularització d’immigrants representa una «tercera via» entre les polítiques de l’esquerra i les de la «dreta radical». Conscient que es tracta d’un debat «gens fàcil» –com ell mateix ha reconegut–, Feijóo ha defensat la urgència d’aplicar aquest pla davant el que qualifica com el «caos descontrolat» generat pel «model fracassat» migratori de l’actual Govern, i com a alternativa als discursos de la «por» de l’extrema dreta, que, segons ha denunciat, «només vol expulsar» tots els estrangers.
En aquest punt intermedi, entre la crítica a l’Executiu i la falta de propostes viables per part de Vox, amb qui ha marcat distàncies en tot el seu discurs, Feijóo situa el seu model i justifica l’enduriment del seu discurs. «No farem com el Govern, que evita parlar del tema perquè creu que no dona vots, ni com Vox, que parla sense oferir solucions reals perquè creu que així guanya vots», ha afirmat el dirigent popular. Per això, ha insistit que el seu programa dona «solucions reals». I, de nou, aquí ha buscat l’equilibri per convèncer que el seu pla no només pretén donar «garanties» que els espanyols poden preservar «els seus valors» amb una immigració «ordenada i legal», sinó que el PP posa sobre la taula aquesta proposta per donar «garanties» als nouvinguts que «mereixen garanties d’entrada legal». Ha aprofundit, doncs, en la idea que les iniciatives busquen «el bé dels immigrants». «No em poso la bena als ulls, no estem disposats que creixi la xenofòbia [els immigrants] són els primers interessats que no s’encengui el discurs d’odi», ha afirmat Feijóo.
