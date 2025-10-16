Cas Koldo
Feijóo, després de l’«estupor» que Ábalos continuï de diputat: «Seguim sorpresos que no hi hagi ningú que retiri la confiança d’una vegada al Govern»
«Vivim amb un president envoltat absolutament de corrupció», va apuntar el president del Partit Popular a la seva arribada a una trobada informativa organitzada per Nova Economia Fòrum
May Mariño
El president del Partit Popular,
, es va referir aquest dijous al «natural estupor» que va proclamar el jutge Leopoldo Puente davant la continuïtat de José Luis Ábalos com a diputat al Congrés.
Però, abans d’assistir a una trobada informativa organitzada per Nova Economía Fòrum, va expressar que el que realment els sorprèn és que encara “no hi hagi ningú que retiri d’una vegada la confiança al Govern”.
Feijóo va unir el comentari del jutge del Tribunal Suprem amb la sensació que, va dir, «la immensa majoria dels espanyols comparteix l’estupor de veure com les tres persones que van consagrar Sánchez» un va comparèixer ahir al Suprem (José Luis Ábalos), un altre ho farà aquest matí (per Koldo García) i un tercer «és a la presó», en al·lusió a Santos Cerdán.
«I contrastar això», va postil·lar Feijóo, amb el que va dir Pedro Sánchez al ple del Congrés, en afirmar que el seu és un dels «governs més decents» d’Europa, això sí que «causa estupor», va remarcar el president del PP.
«Vivim amb un president envoltat absolutament de corrupció i continuem sorpresos perquè no hi hagi ningú al Congrés dels Diputats que retiri la confiança d’una vegada al Govern», que encapçala Pedro Sánchez, va reblar Feijóo, i «on s’ha produït més corrupció que mai en els gairebé cinquanta anys de democràcia».
Per tant, per a Feijóo, «tothom està sorprès que puguem conviure amb la corrupció com si fos una cosa natural i que, a més a més, el president del Govern insulti tots els ciutadans afirmant que presideix un Govern decent i que ell és un president decent».
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»