Un informe desvela l'estratègia de l'extrema dreta per revertir polítiques de gènere i LGTBI a Espanya i Llatinoamèrica
Algunes claus són la internacionalització de missatges i el desembarcament d'entitats ultraconservadores
Pol Solà (ACN)
Un informe de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius alerta de diverses estratègies de l'extrema dreta espanyola i internacional per revertir les anomenades polítiques de gènere i LGTBI tant a l'Estat com a Llatinoamèrica. L’informe analitza com actors i organitzacions espanyoles --com l'Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGO, Political Network for Values i Vox-- han tingut un paper clau en l’expansió global de les polítiques antigènere que amenacen els drets sexuals i reproductius de les dones i col·lectius LGTBIQ+. L’estudi analitza la història i influència dels grups antigènere espanyols dins l’Estat, així com la seva influència a Argentina, Xile, El Salvador, Guatemala i Kenya.
La recerca revela que l’extrema dreta opera com una xarxa global altament organitzada, sòlidament finançada i una agenda compartida: desmantellar ministeris d’igualtat, retallar drets i frenar els avenços feministes i LGTBI. Per fer-ho, els investigadors diuen que no improvisen, sinó que utilitzen estratègies emocionals i narratives que connecten amb el malestar social i les desigualtats materials, fet que els fa especialment "seductors i perillosos".
El document conclou que "l'ofensiva antigènere no és només una reacció, sinó un projecte de poder a llarg termini" i que la "sinergia entre actors religiosos, polítics i culturals ha estat decisiva per al creixement de l'extrema dreta". Així, consideren que Espanya és un "hub transnacional clau per exportar discursos". De fet, consideren que l'Estat ha sigut un "laboratori" i fa de "pont" entre Europa i Amèrica Llatina.
Recollint el llegat del franquisme i arribant a l'auge de Vox, els autors diuen que l'extrema dreta busca una "estratègia sostinguda de desgast cultural, amb judicialització, assetjament als carrers i propaganda massiva". Tot això s'ha institucionalitzat amb Vox, que ha dut les batalles al terreny polític.
Des d'Espanya es reben missatges ultradretans, però també s'exporten, com van fer Vox i Hazte Oír a l'Argentina abans de Javier Milei, la Xile de després de Pinochet, la transició democràtica a Guatemala, o el gir antiavortament a El Salvador abans de Bukele.
La presentació de l’informe 'D’Espanya al món: la projecció global de la ultradreta espanyola contra els drets sexuals i reproductius', una recerca impulsada per l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i coordinada per l’acadèmica i activista brasilera Sonia Corrêa, s'ha presentat aquest dijous a Barcelona en el marc de les jornades 'De què té por l'extrema dreta'.
“Els atacs contra els drets sexuals i reproductius no són reaccions puntuals, sinó un projecte de poder organitzat. L’informe mostra com l’extrema dreta espanyola juga un paper central en aquesta ofensiva global i per què és urgent reforçar estratègies col·lectives de defensa i resistència”, afirmen des de l’Associació.
La jornada al Centre LGTBI inclou debats i formacions obertes a activistes, periodistes i persones interessades, amb l’objectiu de generar eines col·lectives per defensar els drets sexuals i reproductius i construir relats alternatius davant de l’avanç de l’extrema dreta.
