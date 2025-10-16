Cas Koldo
El jutge també manté en llibertat Koldo García malgrat la petició de les acusacions dirigides pel PP
Accedeix a l'alt tribunal amb una motxilla perquè «home previngut val per dos», segons va afirmar ell mateix a les portes del despatx de la seva advocada
Cristina Gallardo
Koldo García, exassessor de l’exministre
, també s’ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente. Igual com va passar aquest dimecres en el cas del seu excap, la Fiscalia Anticorrupció no ha sol·licitat el seu ingrés en presó preventiva, però el magistrat haurà de valorar aquesta possibilitat perquè sí que ho han fet les acusacions populars.
L’assessor va accedir a la seu de l’alt tribunal deu minuts abans de l’hora a què havia sigut convocat per declarar per la seva participació en la presumpta trama de corrupció que porta el seu nom. Arribava des del despatx de la seva advocada, Leticia de la Hoz, portant una motxilla de grans dimensions. Al ser preguntat pels periodistes que allà l’esperaven va comentar: «Home previngut val per dos».
A l’inici de la seva compareixença, Koldo va intentar fer un al·legat explicant les raons per les quals no contestaria les preguntes del jutge, basant-se principalment en la indefensió que li generava la manca d’accés als dispositius electrònics que contenen els missatges analitzats per la Guàrdia Civil. El jutge, però, el va interrompre, assenyalant-li que podia optar per no declarar, però que no calia justificar les seves raons.
Ja a la vista per analitzar la seva situació processal, el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, li ha retret la seva «loquacitat» amb la premsa mentre a la Sala guardava silenci. Malgrat això, el Ministeri Públic opta pel manteniment de les mesures que té imposades –prohibició de sortir del país i compareixences quinzenals– a l’entendre que no han variat les circumstàncies que aconsellarien imposar-li d’altres de més costoses.
S’incrementa el risc de fuga
No obstant això, i igual com va passar en el cas d'Ábalos, Anticorrupció creu que les últimes indagacions aprofundeixen en els indicis de criminalitat i s’incrementa el risc de fuga, però no prou perquè s’hagi d’imposar una mesura tan lesiva per als seus drets com és la presó preventiva.
Les acusacions populars sota la direcció del Partit Popular sí que veuen motius perquè Koldo entri a la presó, però a diferència del que van demanar per a Ábalos, aquest dijous no han sol·licitat una fiança de forma subsidiària per al seu assessor. Fonts de la defensa de Santos Cerdán, igualment imputat i a la presó des del mes de juny passat, van titllar de «política» aquesta causa a les portes del tribunal.
Es tracta de la tercera ocasió en què l’home per a tot del que va ser titular de Transports és citat a declarar davant l’instructor del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, a la qual cosa se suma una quarta ocasió en què va comparèixer per fer una prova d’escriptura dirigida a aclarir si la lletra és la que apareix en determinats documents aportats pel comissionista Víctor d’Aldama sobre adjudicacions irregulars d’obra pública. Igual com va passar aquest dimecres en el cas del seu excap, el jutge revisarà la seva situació de llibertat, després d’interrogar-lo sobre unes despeses de l’exdirigent socialista que superen els 95.000 euros segons va assenyalar al seu informe la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que generalment pagava ell i la seva exdona.
L’exassessor afronta la seva quarta compareixença al Suprem, tan sols un dia després que el jutge decidís mantenir l’exministre en llibertat amb les mateixes mesures cautelars que ja pesaven sobre ell. La seva declaració sembla una incògnita, ja que es desconeix si respondrà a les preguntes del jutge i del fiscal o s’acollirà al seu dret a no declarar, com va passar en la seva última citació. En tot cas serà clau de cara a la vista que se celebrarà després per revisar les seves mesures cautelars. Ara mateix té imposades la retirada de passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences al jutjat.
La declaració arriba després que la defensa de
hagi invocat la nul·litat de la causa en què està imputat a l’afirmar que el jutge està indagant en fets que no van formar part el suplicatori concedit pel Congrés per procedir contra Ábalos. S’hi afegeix que el magistrat va destacar en la seva interlocutòria d’ahir respecte a Ábalos existència de molt estrets vincles entre els patrimonis d’Ábalos i Koldo, que ha anat assumint amb el seu propi patrimoni despeses de l’exministre.
Aquesta és una de les conclusions de l’últim informe de l’UCO del qual demanarà explicacions el jutge a més dels pagaments en efectiu del PSOE «sense que consti suport documental ni cap informació», així com del possible llenguatge en clau: Koldo García i la seva exdona parlaven de ‘chistorras’ (bitllets de 500 euros), ‘soles’ (200 euros) i ‘lechugas’ (100 euros), així com de “l’existència d’una comptabilitat A i B vinculada a les despeses d’Ábalos”, i que l’exministre al·ludia a l’entrega de ‘folios’.
