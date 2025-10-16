Cribratge de càncer de mama
La sanitat valenciana no va trucar a 90.000 dones que s’haurien d’haver fet una mamografia el 2024
El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, critica en les Corts la política de privatització del PP: «No es pot mercantilitzar la sanitat»
El conseller de Sanitat defensa "estar amb les dones" i ha assegurat que el seu objectiu és millorar el programa
Lluís Pérez
La Generalitat Valenciana hauria d’haver enviat la invitació per participar en el programa de cribratge de càncer de mama a un total de 431.663 dones al llarg de l’any 2024. No obstant això, la carta per fer-se una mamografia només va arribar a 341.446 valencianes, al 79,10% del total, per la qual cosa un total de 90.217 no van rebre aquesta invitació per diferents motius. Així ho arreplega un informe intern de la Generalitat Valenciana al qual ha tingut accés Levante-EMV i així ho va denunciar aquest dimecres a les Corts Valencianes el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, que va acusar el PP de «mercantilitzar la sanitat pública».
L’informe recull diferències significatives entre les diferents unitats del programa de cribratge. La pitjor dada d’invitació es registra a Xàtiva, on només s’ha citat al 40,05 % de les dones, a 7.262 de les 18.132 en edat de ser citades. És la pitjor dada registrada i contrasta amb la d’Utiel, on s’ha citat el 102,18% de les valencianes que haurien d’haver sigut convidades al programa. A més del de la Costera, les pitjors dades d’invitacions es donen a Dénia, on només s’ha anomenat al 68,08 % de les 13.666 dones; Gandia, 71,49 % de 15,885; i Torrent, 67,84 % del 20.767. En contraposició, altres centres obtenen dades superiors al 90%: Benicarló (97,42%), Alzira (96,81%), Alcoi (97,94%) i Benidorm (96,91%).
Cal tenir en compte que hi ha un nombre indeterminat de dones que, per les seves circumstàncies particulars —com haver patit un càncer de mama o d’una altra tipologia, o tenir altres patologies—, utilitzen un curs alternatiu per realitzar-se les proves. Això vol dir que, tot i que estiguin entre la població diana del programa de cribratge, no rebran la carta per advertir-les de fer-se la prova.
Menys proves el 2024
El tema de les mamografies està de plena actualitat pels errors detectats a Andalusia, que afecten 2.000 dones de moment; i per la denúncia de l’actual Consell el febrer del 2024 que va acusar el Botànic d’«haver abandonat» 150.000 dones que feia dos anys que esperaven a ser trucades. Un any i mig després, el PSPV assenyala que "la situació a Andalusia no és un cas aïllat, sinó una política del PP que ha privatitzat la sanitat pública». De fet, fa uns dies va demanar conèixer el nombre de mamografies derivades a la privada després del descens en les proves publicat en aquest diari fa unes setmanes.
Segons les dades del Comitè Econòmic i Social (CES), el 2024 es van dur a terme 12.291 mamografies menys que l’any anterior, segons les dades provisionals ofertes per la mateixa Generalitat. Dies després de la publicació, Sanitat va transmetre la dada definitiva a aquest diari que deixava la diferència en només 3.000 menys, tot i que no va detallar la quantitat de proves diagnòstiques realitzades a la pública i a la privada. El diputat socialista Rafa Simó ha denunciat que “amb el Partit Popular en les institucions el que tenim són menys mamografies, menys invitacions i menys transparència, però més negoci». I ha afegit: «Mentre Mazón deia que posaria tots els esforços per a la lluita contra el càncer de mama el que feia era derivar el públic». I ha assegurat que en alguns departaments el 100% de les mamografies es llegeixen a la privada, per la qual cosa ha demanat «transparència» al Consell perquè no es copiï el model Moreno Bonilla.
Per la seva banda, el conseller Marciano Gómez va acusar el PSPV d’imposar un missatge "teledirigit des de Madrid per tapar Pedro Sánchez" i de fer de l’assumpte una qüestió "política". En la seva intervenció, va defensar «estar amb les dones i el programa del cribratge de càncer de mama que ens van deixar el 2023» i va fer referència als 11 mamògrafs «sense vida útil» que Sanitat ha reposat l’últim any. «Pensem en les persones», ha assegurat el titular de Sanitat. Aquest ha fet referència a una auditoria realitzada després de la seva denúncia el 2024 que va qualificar el programa d’«obsolet», d’un sistema de comunicació «poc fiable» i una «absència total de control de recursos humans».
Sanitat diu millorar el sistema
Al País Valencià, comença a aparèixer casos de dones que van tardar diversos mesos a rebre el diagnòstic de càncer de mama. Mercedes va ser una d’elles, com va publicar aquest diari el 8 d’octubre, i va tardar cinc mesos a rebre la mala notícia; Gloria Tello, regidora de l’Ajuntament de València, també ho va denunciar a les seves xarxes socials.
Alhora, el departament de Marciano Gómez va anunciar millores en el programa de cribratge. Entre aquestes destaca que les dones valencianes podran rebre tota la informació relacionada amb les mamografies del cribratge de càncer de mama –cites i resultats– per missatge de text o correu electrònic, entre altres fórmules tecnològiques, a partir de l’any 2026, tot i que si ho prefereixen podran continuar utilitzant el mètode actual: per carta ordinària. És una de les sis mesures impulsades dins del pla d’impuls per al cribratge del càncer de mama. Una altra és la notificació dels resultats de la mamografia abans de 30 dies, un compromís que Sanitat implantarà ben aviat.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»