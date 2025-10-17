Orange pateix una incidència que provoca congestió a la xarxa mòbil
Els usuaris informen de problemes per rebre o fer trucades, així com d’errors en la connexió a internet
EP
L’operadora de telecomunicacions Orange Espanya pateix una incidència que ha derivat en una “congestió” a la xarxa mòbil, fet que impedeix als clients rebre o fer trucades, segons ha confirmat la companyia a través de les seves xarxes socials en un comunicat.
“Estem patint una incidència que està provocant congestió a la xarxa mòbil. Estem treballant perquè el servei torni a la normalitat com més aviat millor”, ha informat l’empresa a través del seu compte a X (antic Twitter).
Segons el portal especialitzat DownDetector, els usuaris van començar a reportar fallades en l’ús del telèfon mòbil —tant per fer o rebre trucades com per connectar-se a internet— a partir de les 13 hores.
