La indústria de la longevitat
Les teràpies cel·lulars antienvelliment aterren a Espanya amb tractaments de fins a 10.000 euros
L’oferta, que inclou des de la regeneració de cèl·lules fins a estudis epigenètics, divideixen la comunitat mèdica
La ciència demostra que és possible rejovenir certs teixits en ratolins, però encara no en un organisme sencer
Beatriz Pérez
Les clíniques ‘anti-aging’ (antienvelliment), ‘well aging’ (bon envelliment) –com prefereixen denominar-se algunes– o de longevitat són ja una realitat a Espanya. Ofereixen, entre altres serveis, test genètics i epigenètics i teràpies de medicina de regeneració cel·lular. En ciutats com Barcelona, han proliferat, d’una manera notable, l’últim any, a causa de l’augment d’una demanda que prové fonamentalment de dones de mitjana edat amb un elevat poder adquisitiu. Aquests tractaments poden costar fins a 10.000 euros, segons fonts del sector, tot i que depèn dels serveis als quals l’usuari opti. Aquests tractaments inclouen des de proves mèdiques com anàlisis, test i teràpies com l’obtenció de ‘nanofat’: injectar greix del mateix pacient en zones com el rostre per regenerar la pell.
La promesa de fons és el retard de la vellesa. En alguns casos, també el rejoveniment. El missatge, en ocasions, és ambigu. Malgrat el creixement d’aquesta indústria, els especialistes en biologia de l’envelliment adverteixen que, si bé el que aquestes clíniques proposen sí que té una base científica, algunes «fan negoci» amb una cosa que encara «no està demostrat que funcioni».
«Necessitem una mica més de temps», assegura a aquest diari l’investigador Salvador Macip, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de Medicina Molecular de la Universitat de Leicester. «En aquest moment no tenim cap intervenció ni cap tractament que redueixi els processos biològics i l’envelliment en els humans. Hem aconseguit un munt de coses però res d’això s’ha confirmat encara que tingui un efecte antienvelliment», assegura aquest expert en els mecanismes del càncer i l’envelliment.
Suplements de NAD
En una direcció semblant apunta també Victoria Martínez Miguel, investigadora del Max Planck Institute for Biology of Ageing, a Colònia (Alemanya). «El que fem nosaltres no té a veure amb tractaments per a pacients. Intentem entendre què passa i què podríem fer perquè l’envelliment sigui més lent. Sobretot, perquè les malalties relacionades amb l’envelliment es puguin retardar o eliminar», aclareix. Martínez recorda, a més, que el fet que l’envelliment no sigui considerat una malaltia impedeix legalment que hi hagi investigacions (per part de la indústria farmacèutica) per buscar «medicines» directes per tractar-lo. «Podem buscar teràpies per a malalties relacionades amb l’envelliment, però en el dia d’avui no per a l’envelliment en si», afegeix.
Segons aquesta investigadora, una de les coses que es fa en aquestes clíniques és injectar als pacients suplements de NAD (nicotinamida adenina dinucleòtid), una molècula essencial que participa en centenars de processos cel·lulars. «Ara es porten molt i sobretot els famosos se’ls inoculen a través de vies. No està gens provat que això funcioni. El que sí que sembla és que no fan res, és com posar-te aigua», explica Martínez. És a dir, són tractaments innocus, però no nocius.
L’envelliment és «malejable»
¿Què ofereixen llavors les clíniques ‘antiaging’? Segons aquesta investigadora, alguns dels serveis que ofereixen sí que tenen sentit. «Algunes ofereixen panells complets dels marcadors sanguinis i inclouen també estudis epigenètics. Amb aquesta informació et poden aconsellar prendre una dieta molt més determinada i això sí que té sentit per a l’individu», reconeix Martínez. Perquè l’envelliment, tot i que també depèn de la genètica de cada persona, sí que pot modificar-se extrínsecament amb la dieta o l’exercici. És a dir, és «maleable», ja que existeixen factors que es poden modificar.
Però ¿es pot revertir el procés d’envelliment? «Això és més complex –respon Martínez–. Es pot fer cel·lularment, però en un organisme complet és molt difícil. En alguns teixits de certs ratolins pots revertir l’envelliment: és a dir, aconseguir que, si aquest teixit tenia tres anys, sembli d’un. Però encara no hem aconseguit això en un ratolí sencer». Així, de moment, el somni humà de mantenir-se jove o alentir l’envelliment és només això: una utopia. Cuidar-se per arribar en millor manera a la vellesa és una idea més realista.
«Longevitat saludable»
En aquest sentit, les tradicionals clíniques de cirurgia estètica han començat a virar cap al negoci de l’‘antiaging’ a causa de l’augment de la demanda i a la «consciència més gran sobre la importància de cuidar la salut abans que apareguin els signes de l’envelliment». La Clínica Planas de Barcelona, amb més de 50 anys d’història, ha obert un nou servei destinat a la «longevitat saludable», en paraules de la gerent del centre, Laia Costa.
«El nostre objectiu no és frenar el pas del temps, sinó viure’l amb plenitud. Volem que, d’acord com avancen els anys, les persones mantinguin la capacitat de fer tot allò que els fa sentir bé, però sense les molèsties, el cansament o els dolors que solem associar amb l’edat», assegura Costa. En això consisteix la «longevitat regenerativa»: un enfocament, explica Costa, que combina medicina preventiva, regenerativa i del benestar per ajudar l’organisme a funcionar «de manera òptima durant més temps».
Clíniques com aquesta ofereixen, per exemple, una combinació «estratègica» de diferents teràpies, com les molècules bioactives, les cèl·lules bioregeneradores o l'obtenció de 'nanofat': un procediment estètic que consisteix en el processament del greix del mateix pacient que s'injecta en zones com el rostre (especialment les ulleres), coll o escot per regenerar i millorar la qualitat de la pell augmentant el col·lagen i l’elasticitat.
«Abordatge integral de la salut»
Aeterna Longevity Lab, també a Barcelona, fa un any que funciona i, com explica un dels seus metges, Nicolás Gemelli (especialista en cures intensives), està formada per professionals de diferents àrees, com metges experts en longevitat, cirurgia estètica i nutricionistes. «El nostre objectiu és fer un abordatge integral de la salut del pacient amb una mirada posada en la longevitat. Volem que el pacient assoleixi edats cada vegada més altes amb millor qualitat de vida. I potenciar l’aspecte de les persones per retardar els signes d’envelliment», diu Gemelli.
Un dels serveis que ofereix Aeterna Longevity Lab és la medicina regenerativa: l’àrea de la medicina estètica que busca «estimular» tots els productes de la pell i l’estètica a través de la regeneració dels teixits de l’organisme. Segons Gemelli, l’auge d’aquestes clíniques respon, més que a una demanda, a un «canvi en el paradigma de la medicina». «Abans s’arribava tard a diagnosticar i tractar malalties». Ara l’objectiu és anticipar-se. Els estudis genètics, per exemple, hi ajuden.
«És cert que alguns d’aquests estudis tenen els seus costos i que normalment els paga gent amb un poder adquisitiu mitjà-alt. Però tenim programes que s’ajusten a cada pacient», assegura el doctor Gemelli. Segons ell, les dones de mitjana edat són el principal públic d’aquestes clíniques. A l’Aeterna Longevity Lab, els estudis genètics, amb assessorament mèdic inclòs, costen entre 1.500 i 2.000 euros i el seguiment anual del pacient, uns 5.000.
«Protocols de longevitat»
La clínica privada Health Experience, al barri barceloní de Pedralbes, va obrir el març passat. «A mi no m’agrada parlar d’‘antiaging’, sinó de ‘well aging’: envelliment saludable. Ens centrem en el pacient sa, sense patologia aguda, que vol millorar la seva qualitat de vida i prevenir malalties futures», explica la doctora Andrea Miralbell, experta en medicina estètica, internista, radiòloga i directora d’aquesta clínica. El «protocol de longevitat» de Health Experience és «holístic» i «multidisciplinari». Està basat en cinc pilars: la nutrició, l’esport, el son, el maneig de l’estrès i les relacions socials. »
Als pacients d’aquesta clíniques se’ls ofereix, per exemple, una nutrició «molt específica», amb suplements i teràpies endovenoses de pèptids (molècules crucials en diversos processos, incloent-hi la regeneració cel·lular, la producció de col·lagen i elastina) i diferents actius antioxidants.
L’obertura d’aquesta clínica respon a una «demanda», reconeixen tant ella com la també doctora del Health Experience Ana Munar. «El pacient que té algun potencial econòmic sent que no només vol atacar la malaltia, sinó també prevenir-la», asseguren. Els que acudeixen a aquesta clínica són persones d’uns 50 anys amb un «bon nivell socioeconòmic que es volen començar a cuidar». Quant costen els tractaments? Totes dues eviten donar xifres concretes. «Totes les proves poden costar uns mil euros, però s’han de repetir durant un any a bon ritme i després hi ha el tractament», responen. L’objectiu és «intentar modular l’envelliment i reduir la seva velocitat el màxim possible», conclouen.
