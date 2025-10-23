La fiscalia demana al TC que mantingui les ordres de detenció contra Puigdemont i Comín
L'expresident i l'exconseller van demanar la suspensió cautelar mentre s'estudia la denegació de l'amnistia
ACN
La fiscalia ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que mantingui vigents les ordres de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín. En dos escrits de 14 pàgines, el fiscal Pedro Crespo respon així a la pregunta del TC davant la petició de Puigdemont i Comín. El TC ja va denegar fa uns dies suspendre cautelaríssimament les ordres de detenció, perquè no va apreciar una urgència excepcional, però va donar un termini a la fiscalia per decidir si suspèn les ordres de forma cautelar mentre estudia els recursos de Puigdemont i Comín contra la denegació de l'amnistia per part del Tribunal Suprem.
El fiscal argumenta que la decisió final del TC sobre l'aplicació o no de l'amnistia no depèn de la situació processal de Puigdemont i Comín, ja sigui en llibertat per Europa però sense poder entrar a l'Estat, en llibertat a Espanya o en presó preventiva. També considera que el manteniment de les ordres de detenció no provoca un perjudici irreparable als dos polítics exiliats i que tots dos segueixen a l'estranger perquè volen.
El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no preveu que el tribunal pugui resoldre els recursos d’empara fins després de Nadal, ja que les recusacions de magistrats plantejades per les defenses van endarrerir els terminis. Les recusacions van ser rebutjades.
