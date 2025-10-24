Catalans, valencians i extremenys, a favor de mantenir les centrals nuclears
Sis de cada 10 espanyols recolzen que s’ampliï la vida útil de les centrals per assegurar el subministrament i evitar una altra apagada
El 69% vol l’energia nuclear en el mix energètic
Jose Rico
Les grans elèctriques (Iberdrola, Endesa i Naturgy) ultimen la sol·licitud formal al Govern per ampliar la vida de la central nuclear d’Almaraz (Càceres) i ajornar-ne el tancament del 2027 fins a, com a mínim, el 2030. Aquest serà el següent episodi del pols que les empreses que administren la central mantenen amb l’Executiu, que condiciona la pròrroga al fet que hi hagi garanties de subministrament i que el cost de l’extensió no elevi la factura de llum que paguen els consumidors. A canvi, les companyies reclamen que se’ls rebaixin els impostos. Enmig d’aquesta batalla, una enquesta encarregada per beBartlet a Cluster 17 reflecteix que la majoria dels espanyols defensen mantenir les nuclears, amb majories significativament àmplies també en les autonomies que compten amb alguna central.
El 68% dels espanyols consideren que l’energia nuclear contribueix a l’estabilitat del sistema elèctric, i que redueixen el risc d’inestabilitat i els talls de subministrament, com l’apagada del 28 d’abril passat. Comparteixen aquesta opinió el 51% dels votants del PSOE, el 56% dels d’ERC, el 75% dels de Junts i el 95% dels del PP. El treball de camp del sondeig es va realitzar a partir de 2.778 entrevistes del 21 al 24 de juliol, cosa que significa que va coincidir amb el rebuig del Congrés al decret antiapagades del Govern, pel vot en contra de PP, Vox, Junts i Podem, i l’acord de les elèctriques que gestionen la central d’Almaraz de procedir a clausurar-la el 2027, decisió que ara han reconsiderat.
En totes les comunitats és majoritari i transversal l’aval a l’energia nuclear, però l’estudi posa el focus en aquelles que tenen centrals nuclears actives en l’actualitat: Extremadura (Almaraz), Catalunya (Ascó i Vandellòs), el País Valencià (Cofrents) i Castella-la Manxa (Trillo). En concret, el 74% dels castellanomanxecs, el 71% dels extremenys, el 68% dels valencians i el 66% dels catalans recolzen mantenir aquest tipus d’energia. En les autonomies que no compten amb centrals, el percentatge de suport supera el 70% a Andalusia, Astúries, Cantàbria, les Canàries, les Balears i Navarra, i es queda lleugerament per sota a Aragó, Madrid, Múrcia i Castella i Lleó.
Almaraz, en espera
A Extremadura, on la pròrroga de la vida útil de la central d’Almaraz ha concitat un enorme consens social i polític durant els últims mesos, el sondeig reflecteix certa divisió entre els votants del PSOE, amb el 46% a favor de l’energia nuclear i el 39% en contra. Només l’electorat de Sumar se’n manifesta clarament detractor, amb el 24% a favor i el 65% en contra. El 94% dels votants del PP i el 91% dels de Vox recolzen sense fissures l’afirmació.
A Catalunya no hi ha tanta fractura entre els socialistes. El 57% dels votants del PSC són partidaris de l’energia nuclear davant el 30% que no ho són. També l’avalen el 56% dels que van votar ERC, davant un 26% que la rebutgen. En l’electorat dels Comuns hi ha una clara majoria en contra: 61% davant 32%, i en el de la CUP sí que hi ha una forta divisió: 33% de sís davant 32% de nos. En el costat dret del tauler polític, el 73% dels votants de Junts, el 97% dels de Vox i el 99% dels del PP beneeixen l’energia nuclear.
I entre els valencians, el suport arriba fins al 52% dels votants del PSPV (el 35% hi està en contra), fins al 94% dels del PP i fins al 95% dels de Vox. En el calador de Compromís hi ha un 54% de partidaris i un 30% de detractors.
Tornant a la fotografia estatal, de les quatre raons per ampliar la vida útil de les centrals nuclears que l’enquesta ha suggerit als entrevistats, el 59% coincideix que el principal motiu és assegurar la sobirania energètica, l’autonomia estratègica i la seguretat de subministrament; el 39% apunta a més resiliència del sistema elèctric i estabilitat del mix energètic; el 32% creu que pot facilitar una baixada dels preus de l’energia, i un 26% opina que pot servir per reduir emissions contaminants i d’efecte hivernacle. La primera opció, la garantia del subministrament d’energia, és la majoritària en totes les autonomies i en tots els electorats, incloent el 84% dels votants de Vox, el 77% dels del PP, el 47% dels del PSOE i el 34% dels de Sumar.
En paral·lel, el 69% dels espanyols creuen que l’energia nuclear hauria de seguir formant part del mix energètic almenys a curt i mitjà termini.
