Paiporta homenatja les víctimes de la dana amb un minut de silenci: "Estem aquí per recordar que junts som més forts"
Desenes de persones s'han reunit al voltant del barranc del Poio i hi han col·locat espelmes
Mar Rovira / Nia Escolà (ACN)
Fa un any, el barranc del Poio a Paiporta es va desbordar i va arrasar tot el que trobava al seu pas. Aquest diumenge, a només tres dies del primer aniversari d'aquella catàstrofe, desenes de persones s'han reunit al seu voltant per retre homenatge a les víctimes de la dana. Amb espelmes enceses i un minut de silenci, els veïns han volgut recordar aquell episodi que els és "impossible" oblidar. "Estem aquí per recordar que junts som més forts", ha expressat la Claudia, una veïna de només 12 anys. Els assistents han col·locat les espelmes al voltant del barranc, en un acte carregat de simbolisme. La concentració, marcada pel respecte i l'emoció, s'ha desenvolupat sense cap tipus de consigna política.
Veïns de Paiporta i d'altres poblacions de l'Horta Sud s'han aplegat minuts abans de les sis de la tarda al voltant del barranc del Poio, zona zero de la barrancada de fa pràcticament un any, on encara són ben visibles les cicatrius. L'acte ha servit per homenatjar les víctimes i donar suport als seus familiars, però també per recordar l'onada de solidaritat viscuda amb la implicació dels voluntaris. L'artista Txua, de València, ha cantat en versió acústica d'un tema que va compondre per a les víctimes i finalment s'han col·locat espelmes en una olivera plantada al costat del Poio.
La Isabel ha viscut durant mesos a casa de la seva germana perquè la dana va arrasar casa seva a Picanya, destrossant els mobles i electrodomèstics. Ara, ja torna a ser a casa, amb espais encara per acabar d'arreglar. Aquest diumenge, les dues dones, amb espelmes a la mà, no s'han volgut perdre l'homenatge per agrair l'ajuda que van rebre dels voluntaris. "Hem vingut per ajudar els familiars de les víctimes", han dit. La Isabel ha explicat que hi ha dies que té ganes de plorar i que està decaiguda.
La Rosa, veïna de Paiporta, ha afirmat que entre el veïnat hi ha sentiments contradictoris, ja que no tothom es va veure afectat de la mateixa manera. "Va ser una nit molt dramàtica", ha recordat. "Hi ha gent que encara no té les seves cases arreglades, tota la part pública està molt retardada, sort dels comerços i dels autònoms que han arrencat", ha subratllat. Aquesta veïna també ha assenyalat que hi ha persones que pateixen quan torna a ploure. "Ens hem de recuperar, no ens hem de victimitzar, encara hi ha molt a fer", ha comentat.
També ha carregat contra el govern espanyol i autonòmic per culpabilitzar-se l'un a l'altre a l'hora de gestionar l'emergència i impulsar la recuperació dels pobles afectats. Més dura ha estat la Susana, veïna de Torrent, que lamenta que encara no hagin "rodat caps". "No s'han assumit responsabilitats polítiques, em sembla una injustícia tan gran", ha asseverat. Ella va ser voluntària durant la catàstrofe i considera importantíssim participar en els homenatges. "M'ha costat venir, el meu cor em deia d'anar-hi, però el meu cap no m'ho permetia perquè és molt dur veure com està tot", ha dit.
Finalment, ha vingut amb grup de voluntàries: "S'ha de donar suport a la gent i seguir, no va ser una riuada sinó un assassinat". Una altra de les veïnes que ha assistit a l'acte és la Paula, que forma part del Comitè Local d'Emergència i Reconstrucció. Per ella, és important com es reconstrueixen les zones afectades. "Hem de revisar què ha passat i com remuntem socialment, emociona, a nivell d'infraestructures i en el model de territori", ha afirmat.
La veïna també lamenta que les famílies de les víctimes no han rebut l'atenció necessària i que en l'àmbit emocional queda molta feina per fer. A més, considera que s'han de poder "ressignificar" espais com el barranc del Poio per avançar.
