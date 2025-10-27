Feijóo: «La resta de comunitats no ha de pagar el deute per la mala gestió a Catalunya»
El president del Partit Popular analitza la crisi política amb Junts, la situació al País Valencià i la compareixença imminent de Pedro Sánchez al Senat
Vicente Montes
Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1961) repassa en aquesta entrevista alguns dels assumptes de l’actualitat política estatal. Així, el president del Partit Popular i alhora líder de l’oposició a Espanya opina sobre l’ultimàtum que Junts ha plantejat al Govern central per retirar-li el suport o la situació al País Valencià un any després de la dana, i presta una especial atenció a la compareixença davant del Senat que dijous d’aquesta setmana durà a terme el president, Pedro Sánchez.
Es refia de l’ultimàtum de Junts a Pedro Sánchez?
Cada vegada que surt un nou acte relatiu al PSOE o a Pedro Sánchez, un nou informe de l’UCO o s’imputa a un altre càrrec socialista, els socis de Sánchez es converteixen més en còmplices. El que penso és que aquesta legislatura mai hauria d’haver començat: és caòtica i Espanya està bloquejada.
I creu que això canviarà?
L’única solució amb la dignitat política que mereix Espanya són unes eleccions. Aquest és un govern agònic. No hi ha decisions, ni lleis, ni pressupostos, ni estabilitat parlamentària, ni posicionament internacional... Espanya està aïllada. I Espanya no és una joguina.
Suposi que Puigdemont compleix el seu advertiment. Acceptaria una moció de censura instrumental per convocar immediatament eleccions?
De moment només hi ha especulacions. Junts va parlar durant molt de temps d’una moció de confiança i hores abans de debatre-la, la va retirar. El Govern no té socis, sinó còmplices que li donen suport, donen oxigen i permeten que continuï, sent el més assetjat per la corrupció de la història democràtica.
Sánchez va arribar amb una moció de censura denunciant la corrupció del PP.
I els que van votar a favor d’ella són ara socis d’un govern en putrefacció.
Després de l’experiència del PP en els governs autonòmics, creu que Vox seria un soci fiable per a un futur govern d’Espanya?
Vull un canvi polític real i efectiu a Espanya, inqüestionable. Per tant, el meu objectiu polític és que Pedro Sánchez se’n vagi. Si Vox segueix amb un bloqueig total, per exemple, als comptes d’Extremadura, d’Aragó o de Castella i Lleó, és clar que no vol facilitar els governs del Partit Popular i ho lamento. Però els votants de Vox s’adonaran: són intel·ligents i confio en ells. Si avui hi ha una alternativa, l’única, d’un canvi polític, aquesta passa pel PP. La resta és un gran interrogant.
Aposti: hi haurà pressupostos generals?
Pedro Sánchez va mentir dient que presentaria els comptes per a 2024, va tornar a fer-ho en les de 2025. Res em fa pensar que no prossegueixi amb la seva conducta per a les de 2026. Els socis diuen que amb ells ningú s’ha reunit; però la vicepresidenta Montero i Sánchez diuen que avancen en els pressupostos. O els socis menteixen, o ho fa el Govern.
El dijous compareix Sánchez al Senat. Es juga aquí el PP una bala de plata?
El PP ha impulsat una comissió de recerca perquè el número dos del PSOE està a la presó; perquè l’assessor d’assessors, el senyor Koldo, està amb un peu a dins; perquè hi ha una secretària d’Estat a la qual se li investiguen els béns i un director general de Carreteres que tenia 33 comptes bancaris. Sumi un partit investigat pel seu possible finançament irregular, amb el gerent anomenat pel Tribunal Suprem. Aquest és el context. Però, addicionalment, un jutjat investiga per cinc delictes a la dona del president, i en l’Audiència de Badajoz està encausat el germà de Sánchez.
El desgast d’imatge pública que suposa Carlos Mazón per al PP és menys rellevant que la defensa de la seva gestió en la dana?
Sobre aquest assumpte hi ha dues conclusions: primera, que Sánchez no va complir les seves funcions com a president i es va negar a assumir responsabilitat en la gestió de la dana. Segon, que el Govern central ha deixat sola a la Generalitat valenciana, sense suport suficient als afectats, als ajuntaments o per a recuperar infraestructures en la catàstrofe mediambiental més important en la península des del terratrèmol de Lisboa. Què ha fet Mazón? Primer, remodelar el seu govern; segon, obrir una comissió d’investigació a les Corts; tercer, comparèixer al Parlament; i, quart, unir el seu futur polític a l’èxit de la reconstrucció.
Les comunitats del PP planten Sanitat en la polèmica del cribratge de càncer. Tot ha de ser batalla política?
El Consell Interterritorial treballava en uns protocols d’informació homogènia dels cribratges, per a tots els serveis de salut. Tancat aquest protocol, es necessitava una aplicació informàtica. Aquest treball no està conclòs. El Govern intenta ara convertir una qüestió sanitària en política. I és lamentable, perquè tots els consellers són conscients del compromís que hi havia per construir aquesta base de dades homogènia.
Recaptar menys no compromet els serveis públics?
A Espanya tenim el major increment en recaptació d’impostos dels últims anys. A què dedica els diners el PSOE? Els espanyols paguem un 42% més de tributs que en 2018. On està els nostres diners? S’ha incrementat el deute públic en gairebé 480.000 milions d’euros, un 40% més. On va?
Això mateix li pregunto.
Perquè en una mala gestió, en el govern més elefantiasic que ha tingut Espanya. En frivolitats, en despeses supèrflues, burocràtics i innecessaris. No està en inversió, sinó en despesa corrent. Espanya necessita que s’inverteixi en ella. Bona part de les infraestructures estan paralitzades; la xarxa viària manca de conservació; abans, amb 30 minuts de retard en un AVE et retornaven els diners, però avui si el retard és de mitja hora felicites a Renfe.
El Govern sembla disposat a abordar la reforma del finançament autonòmic, previ acord amb Catalunya. Cada territori del PP defensarà el seu interès en aquest debat o hi haurà una posició comuna?
A Astúries se li està dient que ha d’empitjorar en finançament per a complir amb els partits independentistes de Catalunya que sostenen al Govern. No sé com hi ha gent, honradament, que creu que el PSOE defensa els interessos d’Astúries. Ho vam veure en aquest parany de la quitació de deute. Als espanyols se’ls va proposar pagar el deute causat per la falta de rigor en la gestió de l’independentisme català. És a dir: els qui ajustem els nostres comptes, les nostres despeses als ingressos dins d’un sistema de finançament que va dissenyar el tripartit català (PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya) pagarem el deute en la qual ells han incorregut? Insisteixo: el PSOE no defensarà els interessos d’Astúries.
I el PP defensarà en el debat de finançament els interessos de tots els seus territoris?
El PP governa o forma part del govern en 13 comunitats, cadascuna amb la seva peculiaritat. En una pesarà més l’envelliment o la dispersió, per a una altra el total de població. Però tots els presidents del PP han signat un document buscant un denominador comú; una proposta que no passa per un sistema de contingent per a Catalunya ni perquè la resta de comunitats paguin el deute per la mala gestió a Catalunya. Uns altres no fem això.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys