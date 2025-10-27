Un any de la dana
Les hores crítiques de Mazón el 29-O
Versions contraposades. La tragèdia a València a finals d’octubre de l’any passat ha deixat obertes moltes ferides polítiques i personals que costarà tancar. La investigació judicial segueix oberta mentre es coneixen els detalls sobre les raons del retard del president valencià al centre de comandament.
El president valencià va acompanyar la periodista fins a un aparcament pròxim després de l’àpat
Per no entregar la factura del dinar des de la Generalitat es va dir que el va pagar el «partit»
Joan-Carles Martí
Des del mateix moment en què es va produir la tragèdia que va segar la vida de 229 persones i de la qual es complirà un any, el que va fer o va deixar de fer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquell dia ha estat en el centre de la polèmica. Primer es va mirar d’amagar que havia estat en un dinar. Després es va saber que havia sigut al restaurant El Ventorro i que l’altra comensal era la periodista Maribel Vilaplana, a qui segons la versió oficial va citar per oferir-li la direcció d’À Punt, proposta que la comunicadora va declinar.
Després es van succeir les versions sobre la condició del mateix dinar, que primer es va justificar que no figurés a l’agenda oficial perquè era "privat", més tard es va dir que era "defeina" i per fi es va acabar assenyalant, per no entregar la factura de l’àpat que l’oposició va demanar a les Corts, que era "de partit", una cosa que mai ha casat amb l’objectiu confessat del dinar: si es tractava d’una reunió, estovalles pel mig, per temptejar una periodista per a la direcció de l’ens públic, ¿quin sentit té que Mazón hi anés com a president del partit i no del Consell, ja que, amb els últims canvis legislatius introduïts pel seu govern amb el suport de Vox, la designació recau en el consell d’administració d’À Punt, compost en una amplísima majoria proposats per l’Executiu?
Des de l’entorn de Mazón es va mantenir inicialment que el final del dinar va ser al voltant de les 17 hores. La comunicadora, a través de portaveus autoritzats, va afirmar que la trobada va acabar cap a les 17.30 i el mateix president de la Generalitat va fer seu aquest horari: al voltant de les 17.30 ell se’n va anar cap al Palau, on es va mantenir al seu despatx, permanentment informat, fins que passades les 20 hores es va dirigir al Cecopi, el centre de direcció de l’emergència, on va arribar, segons les imatges de vídeo fetes públiques més tard per la mateixa Generalitat, a les 20.28 hores. Abans, a les 20.11, s’havia llançat l’Es-Alert que la jutge que està investigant el cas considera tardà, erroni i inútil a aquelles hores, en les quals la majoria de les víctimes ja havien mort.
Correcció
Aquesta seqüència horària va ser corregida en una carta oberta feta pública per Maribel Vilaplana el 5 de setembre, deu mesos després de la catàstrofe, en la qual la periodista rectificava la seva versió anterior i afirmava ara que el dinar amb Mazón no va acabar a les 17.30, sinó entre les 18.30 i les 18.45 hores.
La Generalitat no ha contradit la periodista, cosa que implica donar per bo que en moments crítics de l’alerta el cap del Consell continuava un dinar en aparença intranscendent, sense que el que estava passant, amb ciutadans aïllats per les aigües i cadàvers en carrers i garatges, li fes alterar els seus plans.
Però queda per respondre a la pregunta de què va fer en tot cas Carlos Mazón des que va acabar l’àpat a El Ventorro, segons assenyala Vilaplana, entre les 18.30 i les 18.45 hores, i la seva arribada al Cecopi, a les 20.28. Perquè la Generalitat no ha aportat cap prova, ni a la causa judicial, ni a les Corts, ni als mitjans que han preguntat per això, que el president va estar aquell temps al seu despatx.
Junts fins a l’aparcament
La versió que aquest diari ha pogut contrastar en fonts molt pròximes al mateix Mazón difereix completament de l’oficial. Segons aquests testimonis, Mazón va abandonar El Ventorro en companyia de Vilaplana i va acompanyar la periodista al pàrquing pròxim Glorieta Paz, on aquesta tenia el seu vehicle. Tant la comunicadora com el president reconeixen ara per primera vegada aquest extrem. Així ho manifesten a aquest diari fonts autoritzades pròximes a tots dos, que afegeixen que des d’allà Mazón va anar a peu fins al carrer dels Cavallers, si bé, segons la seva versió, bastants minuts abans de les 20 hores.
Lanuza, l’assessor que va pronunciar la frase que encapçala aquesta informació ("President, hi ha molts morts"), és un politòleg valencià que s’ha convertit en un dels col·laboradors més pròxims a Mazón. Va ser ja un dels pocs acompanyants del president en la seva reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa, abans que tingués lloc de la riuada. Aquell dia fatídic, apareix al seu costat entrant al centre d’emergències de l’Eliana a les 20.28 hores en la imatge difosa per la Generalitat per documentar el moment de l’arribada del cap del Consell.
A Lanuza és habitual veure’l a l’interior del Palau de la Generalitat i els seus voltants des de llavors fins ara, si bé no és personal eventual de Presidència, sinó que està contractat pel PPCV. "Treballa amb nosaltres en campanyes publicitàries amb honoraris pagats per la seva feina", asseguren fonts de la formació a aquest diari.
Després de l’arribada del dinar, les fonts consultades discrepen sobre si Mazón, per a qui la frase de Lanuza es va convertir en un autèntic xoc, va entrar al Palau per canviar-se de roba o ja va arribar amb un tern nou, però en qualsevol cas coincideixen que la sortida des del Palau al Cecopi va ser gairebé immediata després d’aquesta frase que hi havia "molts morts".
Les paraules de Lanuza van ser una escopetada a la cara d’un Mazón que fins aquell moment no era conscient del desastre. Tret d’ells dos, president i assessor, ningú sap què va passar a continuació. Però la versió d’algú molt pròxim a Mazón assenyala que aquest, trasmudat, li va preguntar què volia dir, què és el que estava expressant quan afirmava "hi ha molts morts". "No ho sé, president, no puc concretar. Només m’han dit que hi ha molts morts", assegura a aquest mitjà l’esmentada font que va respondre Lanuza. Va ser aquest el moment en què per a Mazón tot va canviar.
Des de Presidència de la Generalitat valenciana es rebutja comentar aquesta escena i es remet a allò que ha sigut mantingut fins ara pel cap del Consell a Corts i en les entrevistes fetes pel Nou d’Octubre. Al seu torn, una font autoritzada pròxima a Vilaplana assegura que, en efecte, després de sortir d’El Ventorro entre les 18.30 i les 18.45 hores, el president va acompanyar la periodista fins a l’aparcament citat, a escassos minuts a peu, una cosa que qualifica com a gest de total "normalitat". Des d’allà, emfatitza, cadascú va seguir el seu camí.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys