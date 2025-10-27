29-O
Mazón va acompanyar Vilaplana al pàrquing el dia de la dana abans d’una desconnexió de 37 minuts
El president i la periodista van caminar després de deixar el Ventorro entorn de les 18.45, ell realitza una trucada a les 18.57 i no en té cap fins a les 19.34
Presidència diu que va anar de l’aparcament caminant al palau
Alfons Garcia
Després de 361 dies de la mortal riuada, ‘Levante-EMV’ ha ofert una nova dada sobre l’actuació del president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquella tarda. La informació revelada per aquest diari després de ser confirmada per l’entorn del cap del Consell i de la periodista Maribel Vilaplana, amb qui va menjar aquell dia, aporta que no es van acomiadar al restaurant El Ventorro, com s’havia mantingut, sinó que van caminar junts fins a l’entrada de vianants més pròxima de l’aparcament Glorieta Paz, a pocs minuts a peu, on ella tenia el seu cotxe.
Aquest trajecte es produeix després de la sortida del restaurant, que l’última versió de la periodista en la carta oberta que va emetre el 5 de setembre passat, i no contradita pel president, situa entre les 18.30 i les 18.45 hores (inicialment havia dit que el dinar va durar fins a les 17.30). A partir d’aquí, amb totes les dades obtingudes fins ara, hi ha una apagada sobre els moviments de Carlos Mazón. Atenent a la forquilla oferta per Vilaplana, l’arribada a l’aparcament és molt pròxima en el temps a l’última trucada del cap del Consell abans d’una desconnexió de 37 minuts.
A les 18.57 hores, Mazón parla per telèfon amb el secretari general del PPCV i portaveu parlamentari de la formació, Juanfran Pérez Llorca. La següent trucada, segons la relació feta pública per Presidència, no es produeix fins a les 19.34 hores. Parla llavors amb el secretari autonòmic d’Infraestructures, Javier Sendra, que té entre les seves competències la xarxa de metro (a aquella hora el centre de comandament a València Sud ja s’havia inundat i encara continua sense funcionament).
¿Què passa en aquest lapse? Tant Presidència de la Generalitat com les fonts autoritzades per Vilaplana asseguren que es van acomiadar a l’accés del pàrquing. Presidència afegeix que el cap del Consell se’n va anar llavors caminant fins al palau de la Generalitat, al carrer Caballeros.
Es tracta d’una versió diferent de la que va oferir el mateix Mazón en alguna de les entrevistes que va concedir pel Nou d’Octubre. El que va dir de forma ferma a ‘Las Provincias’ és: «Doncs del carrer Bonaire [ubicació del restaurant] es passa al carrer de La Paz. Del carrer de La Paz es passa a la plaça de la Reina…» i així fins a la seu presidencial.
No obstant, per acompanyar Vilaplana fins a l’accés de l’aparcament van haver d’anar en direcció contrària al palau a l’arribar al carrer de La Paz. És una cosa que Mazón va ometre.
El trajecte és curt (entorn de dos minuts des d’El Ventorro a un ritme normal). D’aquesta manera, hi deurien arribar entre les 18.45 i les 19.00 hores, seguint la seqüència horària oferta per la periodista.
Pàrquing amb cobertura
En aquell període de temps, entre les 18.24 i les 18.48 hores, Mazón atén sis trucades, algunes de molt breus, de segons, dues de les quals a la llavors consellera Salomé Pradas, i dues més al president de la Diputació de València, Vicent Mompó. També en aquesta franja es produeix la polèmica trucada a l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, del PSPV (18.28). La de les 18.48 és al director general de Comunicació, un dels membres de l’equip de Mazón. Les dues últimes abans dels 37 minuts de silenci són a Pérez Llorca (18.57).
‘Levante-EMV’ ha pogut constatar que en aquest aparcament hi ha cobertura telefònica en qualsevol de les seves dues plantes subterrànies. És possible realitzar i rebre trucades.
Les últimes revelacions remarquen la transcendència d’aquesta desconnexió telefònica de 37 minuts en els moments més crítics de la riuada, quan al Cecopi es vivien moments d’alta tensió. A les 19.00 hores la delegada del Govern, Pilar Bernabé, rep la trucada de l’alcaldessa de Paiporta, que li diu que el barranc del Poio s’ha desbordat i els veïns estan intentant salvar-se. És d’aquell moment, passades les 19.00 hores, la frase contundent de Mompó: «Envieu l’alerta d’una puta vegada».
Maribel Vilaplana està cridada a declarar per la jutge que instrueix la causa, Nuria Ruiz Tobarra, el pròxim 3 de novembre com a testimoni. El que pugui aportar sobre el que va fer Mazón després d’acompanyar-la a l’aparcament serà fonamental.
L’escena de Mazón acompanyant la periodista després del dinar fins al seu vehicle, com si fos un dia normal, sense avís vermell per pluges extremes decretat per l’Aemet des de primera hora, contrasta amb la tensió que es vivia al Cecopi i amb els danys que la dana estava deixant en nombrosos municipis de la província de València.
Mazón ha reiterat que estava «perfectament» comunicat i informat de la dana durant el dinar i les hores posteriors, fins que va arribar al Cecopi a les 20.28. No obstant això, malgrat el que s’estava desencadenant, es va dirigir caminant amb la periodista fins a l’aparcament.
D’allà se’n va anar caminant fins al palau, tot i que noves fonts assenyalen a ‘Levante-EMV’ que la seva arribada no es va produir fins a prop de les 20.00 hores (altres mitjans de comunicació també han publicat informacions en aquest mateix sentit). Abans d’entrar el rebria un assessor extern, Josep Lanuza, que és qui li trasllada per primera vegada la dimensió de la tragèdia i li diu que «hi ha molts morts», com ha publicat ‘Levante-EMV’, si bé el politòleg nega avui aquest punt.
El que se sap fins ara és que a partir de les 19.34 hores Mazón reprèn la seva activitat telefònica amb la trucada a Javier Sendra. Després parla amb el seu cap de gabinet (19.41), que estava fora de València, i a continuació amb la directora de la secretaria del gabinet de Presidència, Pilar Montes (19.42), la llavors consellera Pradas (19.43) i la directora general d’Organització, María Jesús García Frígols (19.44). És a dir, truca a alguns càrrecs del seu equip pròxim a Presidència, cosa que pot contrastar amb el fet, que sosté la Generalitat, que ja fos al palau a aquella hora.
La següent trucada és a les 20.10. Es produeix al cotxe quan anava al Cecopi i la interlocutora és Pradas. Un minut després va sonar l’Es-Alert a tots els telèfons.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”