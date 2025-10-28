Els pescadors de l'Albufera denuncien que són els "grans oblidats" de la dana i reclamen ajuts per la seva persistència
El sector pesquer exigeix un pla de recuperació per preservar el parc natural i mantenir les captures
Mar Rovira / Nia Escolà (ACN)
"L'Albufera és la joia de la corona, però és la gran oblidada sempre". Així de contundent es manifesta la secretaria de la Comunitat de Pescadors d’El Palmar, Amparo Aleixandre. Fa un any, aquest aiguamoll, un dels més importants del País Valencià amb més de 21.000 hectàrees, va patir els estralls de la dana, ja que molts dels residus van acabar en aquest espai natural i durant dos mesos els pescadors no van poder treballar perquè els cossos d'emergències cercaven desapareguts. Sense cap ajuda pública, el sector reclama suport econòmic per garantir el relleu generacional i per mantenir les captures. També demanen un pla de recuperació que regeneri l'Albufera. El gremi assegura que van salvar la campanya passada, però veuen negre el futur.
Segons Aleixandre, els pescadors van trobar recurs pesquer després de la riuada i van salvar la campanya de 2024, amb la captura, per exemple, de la llissa. "L'Albufera al final és molt agraïda, amb poc, va tornar a néixer", assegura. La barrancada va coincidir amb l'inici de la veda de l'anguila i en va afectar la captura. La secretaria de l'entitat explica que la campanya anterior a la dana havia estat molt bona, amb prop de 10.000 quilograms pescats, en canvi, l'any passat no van arribar als 6.000.
A més, segons relata, "l'anguila que entrava a la llotja venia molt tocada, molt debilitada i es moria. Nosaltres les pesquem i les mantenim en viu", indica. Tot i això, la confraria d'El Palmar, amb 775 anys d'història i una seixantena de pescadors en actiu, es va fer càrrec de les pèrdues per evitar que els mariners les haguessin d'assumir. En total, calculen que les pèrdues es van enfilar al mig milió d'euros.
Un pla de regeneració per a l'Albufera
Malgrat que les tasques de neteja ja s'han acabat, el sector pesquer considera que encara queda feina per fer: "Queda el treball minuciós, l'Albufera ja venia tocada d'abans i ja necessitava un pla d'ajuda, que la regeneri, que torni aquella Albufera que jo no he conegut, però que els meus avantpassats sí.
Per altra banda, Aleixandre reclama que es reconegui la tasca dels pescadors de l'Albufera per a accedir a línies d'ajuts.
Els arrossaires també pateixen les conseqüències de la dana
Els pescadors no són els únics castigats per la barrancada. Els arrossaires d'aquests aiguamolls també han patit els estralls de la riuada del 29 d'octubre passat. "Els agricultors han fet una campanya de l'arròs fatal, hauran tingut un 40% menys de producció", apunta la secretària. Per tot plegat, Aleixandre ha reclamat més ajudes per part de les administracions.
