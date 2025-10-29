Un any de la DANA: emotiu funeral marcat per la tensió i la distància de Mazón
La cerimònia, presidida pels reis, ha reunit unes 800 persones a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València
Familiars de les víctimes de la riuada han increpat Mazón a l’inici i al final de la cerimònia
El funeral d’Estat per les víctimes de la DANA del 29 d’octubre de 2024 ha començat aquest dimecres, a les 18:00 hores, al Museu de les Ciències de València, on s’ha honorat la memòria de les 237 persones mortes, just el dia en què es compleix el primer aniversari de la catàstrofe.
L’acte, presidit per Ses Majestats els reis Felip VI i Letícia, ha inclòs discursos de tres familiars de les víctimes, un minut de silenci, la interpretació de peces musicals i la lectura dels noms de les 237 persones que van perdre la vida en la tragèdia i amb la qual s’ha obert l’emotiu acte: 229 a la província de València, set a Conca i Albacete i una altra a Màlaga.
Al centre de l’espai habilitat s’han col·locat 237 flors blanques evocant cadascuna de les víctimes mortals, al costat d’una plataforma on s’ha instal·lat una corona de llorer a mode d’ofrena floral. Al costat hi havia totes les banderes oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de la UE, punt on presenta l’acte la periodista valenciana Lara Siscar.
A cada costat del recinte s’han disposat bancades: una, més propera a les banderes, ocupada per les autoritats —amb els monarques en dos seients al centre— i la resta per als familiars de les víctimes.
Samarretes amb missatge
Des de les quatre de la tarda han anat arribant els familiars, alguns dels quals portaven samarretes amb lemes com ‘Eren morts evitables’ i d’altres amb una fotografia dels seus éssers estimats.
Posteriorment, s’ha produït el degoteig d’autoritats. Per part del govern valencià, han arribat en primer lloc, i en grup, els consellers, i més tard ho ha fet el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
El cap del Consell ha rebut, juntament amb cinc persones més —els presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán; la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i l’alcaldessa de València, María José Catalá— el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha accedit al recinte a les 17.45 hores.
Dos minuts després, han arribat els reis, que han estat rebuts per Sánchez i la resta de la comitiva. Felip i Letícia, així com Pedro Sánchez, han saludat en una sala adjacent del Museu de les Ciències de València representants de familiars de víctimes de la DANA, als quals han expressat el seu condol i el seu afecte. També ha accedit a aquest espai reservat Francina Armengol, que ha intercanviat un abraç i algunes paraules amb aquests familiars, Pedro Rollán, Pilar Bernabé i Isabel Perelló.
El funeral ha estat concebut com un acte solemne i un homenatge “molt especial” de caràcter laic i d’una hora de durada en què, a més dels parlaments dels familiars, ha intervingut el rei Felip VI.
Crits de “Mazón, dimissió” dins i fora de la sala
Familiars de víctimes mortals de la DANA del 29 d’octubre han increpat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, just abans de l’inici del funeral d’Estat i també en finalitzar l’acte.
Abans que feren la seva entrada els reis i el president del Govern, Pedro Sánchez, alguns familiars presents a l’acte s’han alçat, han mostrat fotografies dels seus éssers estimats i samarretes amb missatges com ‘Eren morts evitables’ i han proferit crits contra el cap del Consell com ‘assassí’, ‘covard’, ‘malparit’, ‘rata’ i ‘ves-te’n a la jutgessa’.
Els crits s’han apaivagat i s’han convertit en aplaudiments a l’entrada de la comitiva d’autoritats amb Felip VI i Letícia al capdavant. Els monarques, juntament amb Sánchez, han mantingut una trobada prèvia amb alguns familiars de víctimes en una sala adjacent.
