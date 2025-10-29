Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya
El rei emèrit ha publicat un llibre on exposa la voluntat de tornar a l'Estat i tenir una jubilació "tranquil·la"
ACN
El rei emèrit Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya, tal com ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores. Ara com ara, es desconeix el destí del seu viatge i si es tracta d'un retorn definitiu o d'una estada temporal, com les que ha fet en diverses ocasions els darrers anys. En qualsevol cas, l'arribada del pare de Felip VI coincideix amb la publicació a França d'unes memòries en què explica que li agradaria tenir una jubilació "tranquil·la" i renovar una "relació harmoniosa" amb el seu fill des d'Espanya. A més, defensa també la seva herència política assegurant que "la democràcia no va caure del cel".
El Borbó preveu tornar a Espanya aquest dimecres a la nit, en plena promoció del llibre de memòries que publica a França el 5 de novembre, 'Reconciliación'. L'emèrit aterrarà a Vitòria, on el visitarà el metge que s'encarrega habitualment de la seva salut. Després de l'aturada al País Basc, viatjarà a Portugal, des d'on es preveu que es desplaci fins a Vigo on ha de participar en una de les regates de les quals pren part habitualment.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»