Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya

El rei emèrit ha publicat un llibre on exposa la voluntat de tornar a l'Estat i tenir una jubilació "tranquil·la"

El rei emèrit Joan Carles I en una imatge d'arxiu

El rei emèrit Joan Carles I en una imatge d'arxiu / Casa Reial

ACN

Madrid

El rei emèrit Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya, tal com ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a l'ACN fonts coneixedores. Ara com ara, es desconeix el destí del seu viatge i si es tracta d'un retorn definitiu o d'una estada temporal, com les que ha fet en diverses ocasions els darrers anys. En qualsevol cas, l'arribada del pare de Felip VI coincideix amb la publicació a França d'unes memòries en què explica que li agradaria tenir una jubilació "tranquil·la" i renovar una "relació harmoniosa" amb el seu fill des d'Espanya. A més, defensa també la seva herència política assegurant que "la democràcia no va caure del cel".

El Borbó preveu tornar a Espanya aquest dimecres a la nit, en plena promoció del llibre de memòries que publica a França el 5 de novembre, 'Reconciliación'. L'emèrit aterrarà a Vitòria, on el visitarà el metge que s'encarrega habitualment de la seva salut. Després de l'aturada al País Basc, viatjarà a Portugal, des d'on es preveu que es desplaci fins a Vigo on ha de participar en una de les regates de les quals pren part habitualment.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
  3. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  4. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  5. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  6. Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
  7. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  8. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»

El misteri i el terror tornaran a apoderar-se de l'Anònima de Manresa durant el mes de novembre

El misteri i el terror tornaran a apoderar-se de l'Anònima de Manresa durant el mes de novembre

La família de la víctima d’una agressió sexual al Berguedà recorre les mesures imposades als dos acusats

La família de la víctima d’una agressió sexual al Berguedà recorre les mesures imposades als dos acusats

La vaga del metall als proveïdors de Seat impacta en dues línies de producció de la planta de Martorell

La vaga del metall als proveïdors de Seat impacta en dues línies de producció de la planta de Martorell

Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya

Joan Carles I arribarà aquest dimecres a Espanya

Andrea Ferrari, la veu de les famílies en el funeral de la dana: «Vaig acceptar parlar per les víctimes perquè és el que la meva mare hagués volgut»

Andrea Ferrari, la veu de les famílies en el funeral de la dana: «Vaig acceptar parlar per les víctimes perquè és el que la meva mare hagués volgut»

Sánchez es compromet amb Junts a desbloquejar la seva iniciativa contra la multireincidència després de la mediació del PNB

Sánchez es compromet amb Junts a desbloquejar la seva iniciativa contra la multireincidència després de la mediació del PNB

La jutge nega al MNAC la possibilitat d’un informe pericial sobre el trasllat de les pintures de Sixena

La jutge nega al MNAC la possibilitat d’un informe pericial sobre el trasllat de les pintures de Sixena

Pedri es lesiona i estarà diverses setmanes de baixa

Pedri es lesiona i estarà diverses setmanes de baixa
Tracking Pixel Contents