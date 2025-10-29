Al Congrés
Junts aprova la llei d’Atenció a la Clientela del Govern central que prohibeix les trucades ‘spam’
La norma inclou l’obligació de grans empreses de respondre en les llengües cooficials
Miguel Ángel Rodríguez
Junts ha votat a favor del primer projecte de llei del Govern que s’ha debatut al Congrés des que aquest dilluns el líder del partit, Carles Puigdemont, va anunciar la ruptura de les relacions amb el Govern. A diferència del que va passar aquest dimarts, quan els postconvergents es van abstenir davant dues iniciatives del PSOE, aquest dimecres han donat el seu vistiplau al projecte de llei de Serveis d’Atenció a la Clientela que inclou, d’una banda, l’obligació de les grans empreses a respondre les queixes dels seus clients en qualsevol de les llengües cooficials quan operin en una de les comunitats autònomes on es parlin i, d’altra banda, la prohibició de les trucades ‘spam’ sempre que no estiguin identificades.
La norma, que haurà de comptar encara amb el vistiplau del ple, inclou l’obligació de les grans empreses a utilitzar un prefix identificatiu per realitzar trucades ‘spam’. A més, les operadores telefòniques hauran de bloquejar les trucades que no utilitzin aquest prefix. Aquest canvi s’ha introduït en la norma després d’un acord del PP, ERC i Junts sobre una esmena presentada per Sumar i que ha comptat amb el vistiplau de tots aquests grups i el rebuig del PSOE.
D’altra banda, després dels canvis introduïts per ERC, Junts, EH Bildu i el BNG, el text estableix que les persones que visquin en una comunitat on hi hagi una llengua cooficial «s’assegurarà l’atenció en l’idioma oficial que se sol·liciti, sempre que l’empresa presti serveis en aquelles comunitats autònomes que disposen de llengua oficial diferent del castellà i la llengua utilitzada sigui oficial en la comunitat autònoma».
