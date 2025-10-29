Joan Carles I espera tornar a Espanya i reivindica la seva herència: «La democràcia no va caure del cel»
El rei emèrit publicarà a França les seves memòries i dona per fet que l'atacaran
ACN
Joan Carles I espera tenir una jubilació "tranquil·la", renovar una "relació harmoniosa" amb el seu fill Felip VI i, sobretot, tornar a Espanya, que defineix com la seva "casa". Així ho expressa en el seu llibre de memòries que publica l'editorial francesa Stock, segons alguns fragments que ha fet públics el setmanari 'Le Point'. En una entrevista a la revista de 'Le Figaro', el rei emèrit, que viu a Abu Dhabi des del 2020, defensa la seva herència assegurant que "la democràcia no va caure del cel" i explica com va viure l'intent de cop d'estat del 1981. Joan Carles I dona per fet que l'atacaran per les seves memòries. "M'he de comprar un escut", afegeix.
Joan Carles I explica que va marxar d'Espanya per "ajudar" al seu fill i que va buscar un lloc on els periodistes espanyols no el poguessin trobar fàcilment. De fet, segons explica en l'entrevista, l'última vegada que un espanyol va anar a buscar-lo, les autoritats locals el van tancar a la presó i ell va haver d'intervenir per treure'l.
Pel que fa al motiu de per què ha escrit ara un llibre de memòries, argumenta que es va adonar que els fills i nets dels seus amics no sabien qui era Franco ni la transició democràtica. "Vaig pensar que era necessari aportar el testimoni directe del que vaig viure durant 39 anys al servei del meu país", argumenta.
El llibre sortirà primer publicat a França el 5 de novembre i arribarà a Espanya a principis de desembre.
