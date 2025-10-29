Mazón declara dia de dol el 29 d'octubre i admet que "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor"
El president rebutja la "confrontació" però creu que el "desemparament" dels valencians "ha de fer reflexionar"
ACN
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarat el 29 d'octubre com a dia de dol oficial i de record a les víctimes de la dana. "El 29 d'octubre mai caurà a l'oblit, aquell dia i els que el van seguir continuaran sempre gravats a la memòria col·lectiva", ha afirmat Mazón durant la declaració institucional amb motiu del primer aniversari de les riuades. Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat Valenciana ha admès que en la gestió de la catàstrofe "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor". "Vam tractar de fer el millor en unes circumstàncies inimaginables, però en alguns casos no va ser suficient. I ho hem de reconèixer", ha afegit.
Mazón ha afirmat que aquest primer aniversari no ha de ser un dia de "confrontació", però ha remarcat que sí que s'hauria de "reflexionar" sobre com els valencians es van sentir "desemparats" tant el dia de la dana com els següents.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»