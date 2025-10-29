Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mazón declara dia de dol el 29 d'octubre i admet que "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor"

El president rebutja la "confrontació" però creu que el "desemparament" dels valencians "ha de fer reflexionar"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquest dimarts en un acte de la Generalitat valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquest dimarts en un acte de la Generalitat valenciana / Rober Solsona / Europa Press

ACN

Barcelona

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha declarat el 29 d'octubre com a dia de dol oficial i de record a les víctimes de la dana. "El 29 d'octubre mai caurà a l'oblit, aquell dia i els que el van seguir continuaran sempre gravats a la memòria col·lectiva", ha afirmat Mazón durant la declaració institucional amb motiu del primer aniversari de les riuades. Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat Valenciana ha admès que en la gestió de la catàstrofe "hi va haver coses que haurien d'haver funcionat millor". "Vam tractar de fer el millor en unes circumstàncies inimaginables, però en alguns casos no va ser suficient. I ho hem de reconèixer", ha afegit.

Mazón ha afirmat que aquest primer aniversari no ha de ser un dia de "confrontació", però ha remarcat que sí que s'hauria de "reflexionar" sobre com els valencians es van sentir "desemparats" tant el dia de la dana com els següents.

