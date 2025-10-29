Ruptura
Sánchez es compromet amb Junts a desbloquejar la seva iniciativa contra la multireincidència després de la mediació del PNB
El president del Govern recull el guant per desencallar una carpeta que per a Puigdemont és crucial amb l’objectiu d’agitar la bandera de la seguretat davant l’avenç en les enquestes d’Aliança Catalana
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha compromès a desencallar al Congrés la iniciativa legislativa de Junts per aturar la multireincidència. Una proposta que porta més d’un any encallada a la comissió de Justícia i que Carles Puigdemont va esmentar en la seva llista de greuges amb què va justificar la ruptura amb el Govern. Amb la mediació del PNB, la portaveu Maribel Vaquero va instar aquest dimecres Sánchez a propiciar que el PSOE desbloquegi la norma de Junts, i el cap de l’Executiu no només ha recollit el guant, sinó que ha fet seu l’argumentari dels ‘jeltzales’ i els postconvergents.
«Per descomptat que estem disposats a tramitar aquesta iniciativa legislativa i a culminar el que es pugui per aturar un dels principals problemes que té el país quan parlem de seguretat, que és la multireincidència», va defensar Sánchez des del seu escó. El president del Govern va aprofitar per posar en valor l’acord firmat amb la Generalitat sobre afrontar els casos de multireincidència amb petits furts que puguin quedar sense jutjar i va recordar la modificació del Codi Penal el 2022 per endurir les penes.
Com ja va avançar aquest diari, el Govern ha mogut fitxa respecte a la iniciativa de Junts en plena amenaça de Carles Puigdemont de deixar anar amarres. La bandera de la seguretat és crucial per a Junts davant l’avenç a les enquestes d’Aliança Catalana, i els alcaldes de la formació van reclamar en una trobada recent amb Carles Puigdemont avenços en aquesta matèria i en la de l’«okupació»
El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ja va posar en valor aquest dimarts el pla de xoc contra la multireincidència amb la Generalitat per destacar que «està funcionant bé». Entre les seves mesures es van incloure més jutjats de reforç i una millora de l’aplicació pràctica del Codi Penal.
El Govern central està repetint després de l’amenaça de Junts que ja estan complint els compromisos que estan a la seva mà i que no deixaran de treballar en els que «depenen de tercers».La intenció passa així per continuar treballant «votació a votació» i sense deixar de fer picades d’ullet. Amb tot, la Moncloa ha passat de rebaixar la ruptura de Junts a directament ignorar-la.
Sense canvis en el full de ruta
Fonts del Govern expliquen en privat que res canvia, ja que entenen que Junts ja provava de negociar llei a llei després de l’acord d’investidura i que el seu vot mai va estar garantit. El fet que de moment no estigui sobre la taula dels postconvergents promoure una moció de censura, per a la qual necessitarien el PP i Vox, reforça la tesi dels socialistes sobre que no estem davant un punt d’inflexió en la legislatura. Almenys, sense diferir d’altres envits dels de Carles Puigdemont, com quan van instar Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança.
La partitura, tot i que «complexa», segons reconeixen a la Moncloa, continuarà sent la mateixa i per això insisteixen en la «tranquil·litat» a l’hora d’afrontar l’oficialització d’una ruptura que entre aquest dimecres i dijous s’haurà de sotmetre a consulta de la militància postconvergent. El seu convenciment és que Junts no votarà en contra de «lleis que beneficiïn Catalunya» malgrat aquesta decisió.
