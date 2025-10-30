El Congrés no ha debatut un any després com evitar una futura dana
Cap de les 400 iniciatives sobre el 29-O registrades planteja mesures preventives / La setmana que ve comença la comissió d’investigació
Miguel Ángel Rodríguez
Des que Francina Armengol va obrir la sessió plenària del 12 de novembre del 2024 recordant la "terrible situació" que en aquell moment havia segat 222 vides –la xifra acabaria arribant a 229– a València, el Congrés ha debatut desenes de vegades sobre la dana. ¿De qui va ser la responsabilitat política? ¿Qui havia de dimitir? ¿Com s’havien de gestionar les ajudes als afectats? No obstant, un any després, no s’ha debatut què es pot fer en el futur per evitar una riuada que acabi com la catàstrofe del 29-O. L’efervescència que va provocar el desastre a la Cambra baixa, amb una desena de compareixences de membres del Govern durant les següents setmanes i l’aprovació dels reials decrets amb les ajudes als damnificats, ha estat seguida per mesos en els quals la dana només s’ha esmentat cada vegada que sortia a col·lació la comissió d’investigació que començarà la setmana que ve. Això, o com a arma llancívola entre el PP i el PSOE. No obstant, avui dia encara no s’ha registrat cap proposta que obri el debat sobre les modificacions legislatives que s’haurien d’implementar perquè una dana no torni a segar més vides.
Així, aquest any, el Congrés ha debatut, i aprovat, quatre reials decrets amb ajudes; s’han debatut tres iniciatives, cap amb competència legislativa, sobre com agilitzar l’entrega de les ajudes o sobre les responsabilitats en la gestió de la dana; ha comparegut Pedro Sánchez en el ple, així com diversos ministres; i el Govern central ha respost a una desena de preguntes. No obstant, de les gairebé 400 iniciatives registrades a la Cambra baixa –des de preguntes per escrit a proposicions de llei– que versen sobre la dana, cap planteja mesures per evitar que torni a passar.
Tampoc s’ha debatut el 2025 cap proposta sobre aquest assumpte, malgrat que partits com el PP o Vox van registrar mocions al seu dia que ara estan oblidades en un calaix. Totes, això sí, per fer front a la reconstrucció. La setmana vinent es posarà en marxa la comissió d’investigació que, segons el seu nom, podria pal·liar la falta d’aquest debat: "Comissió d’Investigació sobre la gestió de la crisi derivada de la dana que va tenir lloc el 29 d’octubre del 2024, així com per a l’estudi i proposta de mesures de millora destinades a pal·liar els efectes d’aquests fenòmens adversos en el futur".
Tot i així, els dirigents del PSOE i Sumar, impulsors de la iniciativa amb els socis parlamentaris, diuen que hi haurà dues fases: una per aclarir responsabilitats i una altra sobre com ha avançat la reconstrucció.
Compareixença de Mazón
En la primera fase d’aquest pla hi aniran diversos afectats per la dana i, després, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, seguit per diversos consellers i exconsellers del seu Govern, així com tècnics d’emergències. En la segona part hi seran diversos ministres, i fins i tot Sánchez, que podran acudir a informar sobre les mesures per recuperar la normalitat. Caldrà veure si en les conclusions s’hi acaba incloent alguna proposta per abordar riscos a futur.
Les coses no són gaire diferents al Senat. Allà també van comparèixer ministres, es van fer preguntes al Govern central i es va debatre alguna iniciativa, però el contingut ha sigut el mateix que al Congrés.
