El rebuig a Mazón marca l’homenatge ales víctimes de la dana
Familiars dels morts el 29-O reben i acomiaden el president al crit d’«assassí» i «covard» / Felip VI crida a "continuar analitzant les causes i circumstàncies de la tragèdia"
Marta Rojo / Violeta Peraira
La presència de Carlos Mazón al funeral d’Estat per les 237 víctimes de la dana del 29 d’octubre de l’any passat –229 d’elles a la Comunitat Valenciana i 8 més entre Castella-la Manxa i Andalusia–, va crispar, com s’esperava, l’emotiu acte celebrat ahir al Museu de les Ciències de València. En diversos moments es van sentir crits de "Mazón, dimissió", "els valencians no t’estimem", "covard", "rata" i "assassí" des dels grups on s’asseien més de 600 familiars de morts aquell fatídic dia.
Un important nombre de víctimes havia demanat al president de la Generalitat Valenciana, a qui responsabilitzen de la tragèdia, que s’abstingués d’acudir-hi. Algunes fins i tot van cancel·lar l’assistència davant les previsions que hi assistís, com finalment va passar. Mazón va ignorar aquestes peticions i hi va fer acte de presència, si bé no es va acostar a cap familiar en cap moment, cosa que va evidenciar que els ponts estan trencats. El president, a qui se’l va veure aïllat per moments –una directora general del seu Govern es va asseure al seu costat saltant-se el protocol per evitar la imatge de soledat–, va ser de les primeres autoritats a abandonar la sala tot just acabar l’acte, just quan algunes víctimes miraven d’acostar-se a ell. Amb Mazón se’n va anar la resta del Consell.
Aquesta primerenca sortida del Govern valencià va contrastar amb l’actitud de la delegada del Govern central, Pilar Bernabé, i de la ministra de Ciència i Universitats i líder del PSPV, Diana Morant, que es van mantenir acompanyant els familiars durant bastants minuts després de finalitzar l’acte. Bernabé es va mostrar especialment pròxima durant tota la tarda amb els familiars.
La tensió flotava a l’ambient des de primera hora de la tarda, quan van començar a accedir els convidats al recinte, blindat sota un fortíssim dispositiu de seguretat. A més dels més de 600 familiars de víctimes, s’hi van donar cita unes 180 autoritats dels tres poders de l’Estat i més de 90 mitjans de comunicació. La salutació entre Mazón i el president del Govern, Pedro Sánchez, va ser molt gèlida.
Esclat de tensió
Aquesta tensió va esclatar just després que Mazón accedís a la sala principal amb la resta de dirigents polítics. En aquell moment, una dona que va perdre el seu marit en la dana el va increpar, fet que va generar que més persones s’hi sumessin amb retrets diversos. Una minoria també va carregar en aquell moment contra el president Pedro Sánchez i es van produir fins i tot topades amb altres familiars de víctimes que van demanar "respecte".
El líder socialista, que no va parlar en cap moment amb Mazón, estava en aquell moment reunit amb representants d’associacions de víctimes juntament amb els reis Felip VI i Letizia. A l’exterior, aquesta espera va ser molt incòmoda per a Mazón, que per protocol estava assegut a la tercera fila amb Emiliano García Page i, en teoria, Juanma Moreno. Però el president andalús va cancel·lar a última hora la seva presència pel temporal que va descarregar ahir a Huelva i Sevilla, cosa que va deixar un espai buit al costat del cap del Consell, que va ser ocupat durant uns instants per María Jesús García Frigols, assessora de Mazón.
El president valencià tampoc va rebre el suport explícit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que amb prou feines va deixar rastre de la seva estada al funeral. Les càmeres no van captar cap salutació entre el baró valencià i el seu cap de files, que dimarts el va instar a "respondre totes les preguntes" sobre la seva gestió de la dana, després que transcendís un nou canvi de versió de Mazón respecte als seus moviments el dia de la tragèdia.
Després d’aquest pic de tensió per l’aparició del cap del Consell, les aigües van tornar al seu curs fins al final de l’acte. La presentadora, la periodista valenciana Lara Síscar, va llegir un a un els 237 noms de les persones mortes entre un silenci sepulcral. En el centre de l’espai habilitat s’havien col·locat en una plataforma 237 flors blanques que evocaven també cadascuna de les víctimes mortals. Al costat hi havia totes les banderes oficials de l’Estat, les comunitats autònomes i la UE.
Posteriorment, van prendre la paraula tres familiars de morts. Andrea Ferrari, de 20 anys, que va perdre la seva mare, Eva, va reclamar "memòria" contra l’"oblit" i que "prevalgui la veritat, el respecte i la humanitat", i va agrair a les associacions de víctimes la seva recerca de "justícia".
Naiara Chuliá, el marit de la qual, Slim, també va morir el 29-O, va recordar amb amor i carinyo la seva parella, mentre que Virginia Ortiz, cosina d’un mort a Letur, va deixar el missatge més polític a l’assenyalar: "No són les inundacions el causant de la catàstrofe que hem patit" sinó "qui omet el seu deure sabent que la seva omissió pot suposar la pèrdua de vides humanes".
Mirada impassible
Mazón escoltava els discursos amb la mirada impassible, moltes vegades perduda en l’infinit. Tampoc es van sentir crits durant el discurs del Rei, el qual, a més d’oferir el seu "carinyo" als familiars, va cridar a "continuar analitzant les causes i les circumstàncies de la tragèdia".
Després d’una interpretació musical, es va donar per finalitzat l’acte, un instant en el qual entre els assistents va començar a sonar el ja habitual "Mazón, dimissió" i altres retrets al cap del Consell, que va ser el clar objectiu de les crítiques.
Felip VI i Letizia es van mantenir diversos minuts parlant amb familiars. Un moment en el qual diverses víctimes van confirmar que van mirar d’aproximar-se a Mazón, però van ser frenades per personal de seguretat. El president va abandonar de pressa el lloc, van afegir els familiars consultats, quan encara quedaven desenes de damnificats a l’espai.
