Comissió d’investigació
La compareixença de Sánchez no aclareix les incògnites del cas Koldo
El president nega, en una aspra i estèril sessió de cinc hores al Senat, sobresous en el PSOE
Reconeix haver rebut pagaments puntuals en efectiu inferiors als 1.000 euros
El líder socialista qualifica la comissió de «circ» i acusa el PP de convertir en un «fangar» la Cambra
Iván Gil
Pedro Sánchez va reconèixer que va rebre sobres del PSOE amb diners en efectiu per liquidar les seves despeses, com els que va documentar l’UCO de la Guàrdia Civil en la investigació a l’exsecretari d’Organització del partit, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Koldo García. "En alguna ocasió", va assegurar en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, tot i que sense concretar de moment ni quant ni quan al justificar que les xifres van ser "anecdòtiques". "Molt anecdòtiques", va tornar a insistir al final de la sessió, que es va estendre durant més de cinc hores, a preguntes del senador del PP Alejo Miranda. "Els meus sous són absolutament transparents", el va esquivar abans del seu al·legat final, en què va qüestionar la comissió d’investigació per la seva "basta instrumentalització".
El que sí que va negar és que aquests pagaments superessin en el seu cas els 1.000 euros, la quantitat màxima permesa per llei en efectiu des de la reforma del 2021, a més de rebutjar que hi hagi sobresous en el PSOE. "Sempre amb les factures, els pagaments que hagi pogut rebre estan justificats", va insistir tant en resposta a la senadora d’UPN, María del Mar Caballero, que va començar l’interrogatori, com al seu successor, el senador de Vox Ángel Gordillo. Fins en dues ocasions va emmarcar el finançament del PSOE a través de quotes, amb aportacions de militants i alts càrrecs, que suposarien el 25% dels seus ingressos, i a través de subvencions públiques el restant 75%.
Sánchez va afirmar desconèixer les presumptes activitats corruptes dels exsecretaris d’Organització del PSOE per mostrar-se "decebut" sobre el que s’està revelant. "Ábalos va ser de la meva màxima confiança política", va dir, per diferenciar el seu vessant professional, que va lloar, i que no tenia res a veure "amb els seus hàbits i la seva quotidianitat, que jo, sens dubte, desconeixia". "Aquesta confiança política no significa que tingués coneixement en l’àmbit personal de quines eren les seves conductes", va tornar a respondre a la senadora Uxe Barkos (Geroa Bai) al preguntar-li també respecte a les activitats de Santos Cerdán, ara a la presó. Com ha anat fent des que van sortir a la llum els primers informes, Sánchez va defensar que el seu partit va actuar amb rapidesa i contundència, al forçar la sortida dels investigats i endurir els controls interns i codis ètics, per exemple, incloent com a motiu d’expulsió de militància el consum de prostitució.
Sánchez va seguir l’estratègia de defensar-se posant el PP contra el mirall, deixant anar en ocasions l’i tu més. El finançament irregular, els sobresous o, fins i tot, "la corrupció sistèmica" seria una qüestió del principal partit de l’oposició, va retreure, per definir el Govern com a "net". Per això va replicar que "de Gürtel només n’hi ha una i és al carrer Génova" o que "a mi no m’han repartit en efectiu diners amagats en capses de cigars".
La compareixença del president del Govern es va produir després que la gerent socialista Ana María Fuentes reconegués en l’interrogatori que li va fer el senador del PP Gerardo Camps que el PSOE fins al 2021, quan va cessar Ábalos com a secretari d’Organització, no comprovava amb quins fons, en metàl·lic o des d’un compte bancari, abonaven les despeses avançades per l’exministre, Koldo García o Cerdán.
Suposada caixa b
La documentació aportada pel PSOE a l’Alt Tribunal aquesta setmana especifica que el partit va treure del seu banc entre el 2017 i el 2024 un total d’un milió d’euros en efectiu que estava destinat a abonar liquidacions de despeses de l’Executiva federal. D’aquesta quantitat, 126.858 euros haurien sigut liquidats a nom de la Secretaria d’Organització que va dirigir Ábalos fins al 2021; uns 30.797 euros de Cerdán; 19.638 euros d’Ábalos i 11.291 euros de Koldo García.
L’escrit de Ferraz posa èmfasi en el fet que cap liquidació de despeses es va produir "amb càrrec a una suposada caixa b o a un hipotètic compte extracomptable, que no existeix". En la declaració com a testimoni de l’exgerent Mariano Moreno Pavón, ara president de l’empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, el jutge que investiga al Suprem el cas Cerdán-Ábalos, Leopoldo Puente, es va sorprendre de l’actuació dels socialistes: "Si Ábalos reclamava unes quantitats, ¿el control era que ho reclamava Ábalos? Això no és un control", va dir el magistrat, per després completar que no li semblava "un control gaire efectiu".
Sánchez va acudir a la sala escortat pel secretari d’Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, el seu assessor al Gabinet de la Presidència Iván Yustos, i el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
Hi va haver moments de tensió des del principi, amb Sánchez assegurant que "això és més un circ", per desqualificar la sessió i el president de la comissió cridant a l’ordre tant el senador del PSOE Alfonso Gil com Simancas, malgrat anar-hi com a acompanyant. El cap de l’Executiu també va desqualificar la comissió d’investigació com a "comissió de difamació", després de reiterar que algunes de les preguntes es basaven en "premisses falses" o partien de mentides.
"Màquina del fang"
En el seu al·legat final, Sánchez va acusar el PP d’estar desprestigiant la Cambra alta per convertir-la en un "fangar" i un instrument al "servei de la màquina del fang". Bolaños va anar més enllà i va escriure a X que "l’assetjament, la violència verbal, la grolleria i l’intent de parany contra el president al Senat és el seu descrèdit definitiu".
