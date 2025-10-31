La gestió del temporal
Mazón obre un temps de reflexió després del funeral però descarta dimitir
«Em faig càrrec del dia d’ahir», afirma després de les protestes en l’homenatge a les víctimes del 29-O
El president valencià és esbroncat en un congrés
«Nosaltres sí que sabem on érem el dia de la dana», li va retreure el president de les cooperatives
José Luis Zaragozá
Carlos Mazón torna a veure com el terra es mou sota els seus peus. Després de mesos de certa treva, el president de la Generalitat Valenciana es va convertir ahir, de nou, en objectiu de càmeres i micròfons, molts d’àmbit nacional, que el van cosir amb la pregunta del milió: "Pensa dimitir?". Mazón ho va descartar implícitament, a l’assenyalar que no hi ha prevista cap "notícia política" en els pròxims dies, si bé minuts abans havia desencadenat les especulacions a l’anunciar una "compareixença" imminent, que, segons va aclarir després, es referia a les seves pròximes visites a les comissions d’investigació sobre la dana que es desenvolupen a les Corts Valencianes, el Congrés i el Senat.
Els duríssims moments viscuts per Mazón en el funeral d’Estat, on va haver d’encaixar insults i retrets dels familiars de les víctimes –que li havien demanat amb insistència que s’abstingués d’anar-hi–, han tornat a evidenciar la seva debilitat social i a obrir el debat sobre el seu futur polític. Ja va passar al març, després d’admetre que va arribar al Cecopi a les 20.28 hores, amb l’alerta ja enviada i la majoria de víctimes ja mortes, i va aconseguir resistir en el càrrec. El cop de dimecres va ser profund, però l’objectiu de Mazón i els seus continua sent aguantar i deixar que torni a baixar la marea. Per a aquesta empresa, el president no va rebre ahir mostra de suport públic de ningú del seu partit.
Censura dels empresaris
Tot i que la seva presència semblava haver-se descartat hores abans de l’esdeveniment, el cap del Consell, Carlos Mazón, finalment sí que va assistir ahir a la cita que tenia prevista amb els representants de Cooperatives Agro-alimentàries, que participaven en un congrés del sector. Una aparició en la qual el president només va rebre esbroncades quan va ser esmentat durant la intervenció del president de les cooperatives, Cirilo Arnandis, seguint així els insults que Mazón va rebre durant el funeral d’Estat. Arnandis, va aprofitar la presència de Mazón, per etzibar-li que "les cooperatives sí que recorden on eren el dia de la dana: estaven traient el fang fa avui un any. Vam ser els primers a posar-nos les botes per poder garantir el subministrament d’aliments".
Arnandis, que no va fer més al·lusions sobre el paper de Mazón durant el fatídic dia 29 d’octubre del 2024, va lamentar les pèrdues de vides humanes. Al citar el cap de l’Executiu autonòmic algú de l’auditori va fer una esbroncada dirigida a Mazón.
Davant els mitjans i abans de participar en l’acte d’inauguració de la jornada de les cooperatives, Mazón va confirmar que rebria ahir mateix –i durant els pròxims dies– víctimes de la dana. "Em faig càrrec del dia d’ahir. No deixo de reflexionar sobre el que significa el dia d’ahir i aquests dies", va afegir davant els mitjans de comunicació. En aquestes mateixes declaracions davant la premsa va afirmar que en els pròxims dies, després de l’escarni públic en el funeral, farà una "reflexió més profunda" sobre el que ha passat en les últimes hores.
Una altra compareixença
Alhora va anunciar que en els pròxims dies farà una "compareixença" sense detallar el motiu, tot i que per al dia 5 de novembre està previst que anunciï la remodelació del seu Govern per la sortida del vicepresident per a la reconstrucció, Francisco José Gan Pampols.
Al terme de l’acte, en una tercera fase de respostes a les insistents preguntes dels mitjans de comunicació, Mazón va assegurar que no pensa dimitir. "És moment d’obrir un procés de reflexió per tot el que ha passat i fer balanç després d’un any. No hi deixo de pensar", va insistir.
Mazón té previst encapçalar la setmana que ve la delegació valenciana que es desplaçarà a la Fira de Turisme de Londres i assistir a l’obertura del curs acadèmic de la Universitat CEU Cardenal Herrera a València.
