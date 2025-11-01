La gestió de la dana
L’exconsellera Pradas, sobre la tarda del 29-O: "No sabia on era Mazón"
L’exresponsable d’Emergències valenciana va mirar d’informar el president de l’enviament de l’alerta a les 19.10 i 19.36, però no va respondre
El cap del Consell no li va agafar el telèfon fins a les 19.43
Pradas assegura que va anar traslladant al president i al seu equip el que passava: «Era lògic»
L. BALLESTER / J. L. GARCÍA / NIEVES M. / L. BELARTE / D A. SAN JOSÉ
Salomé Pradas, l’exconsellera valenciana responsable d’Emergències, "no sabia on era" Carlos Mazón la tarda la dana, quan va passar diverses hores al restaurant El Ventorro mentre el Cecopi (el centre de control) estava reunit al Centre d’Emergències de la Generalitat a l’Eliana abordant la crisi. És una de les novetats dins el degoteig de detalls que, un any i tres dies després, continua deixant la tràgica jornada, en què el president va arribar al Palau de la Generalitat cap a les 20.00 hores.
Amb tota la pressió política sobre el cap del Consell i el partit obert en canal davant una possible dimissió els pròxims dies, l’exconsellera Salomé Pradas ha recuperat presència pública les últimes hores. L’única investigada en la causa de la dana –juntament amb el seu ex número dos Emilio Argüeso–, demana que se sàpiga "tota la veritat", i reivindica que la seva actuació tota la jornada de la dana va ser coherent. Va estar al peu del canó i va prendre la iniciativa, defensa.
Pradas, que nega un canvi d’estratègia o de versió, guanya focus públic en vigílies de la declaració com a testimoni de la periodista que va dinar amb el president a El Ventorro, Maribel Vilaplana. I després d’un funeral d’Estat que ha evidenciat una situació política insostenible, segons coincideixen fonts del PP. Aquest moviment afegeix més pressió al cap del Consell.
Reivindica la seva feina
L’exconsellera reivindica que durant la fatídica jornada, i especialment durant la reunió del Cecopi, va anar traslladant a Carlos Mazón (i quan no el localitzava, al seu equip de Presidència de la Generalitat) tota la informació del que anava passant. "Era el que era oportú, lògic i correcte. No em podia pas quedar una informació que podia derivar en una cosa molt greu", explica sobre la situació de l’embassament de Forata, que va anar creixent en gravetat durant la tarda, fins al punt de témer-se un risc de desbordament. Això sí, aclareix que "no trucava perquè el president entrés en un debat o demanar autorització, sinó que s’havia acordat al Cecopi enviar una alerta", apunta.
A partir de les set de la tarda, quan el Cecopi ja ha decidit enviar una alerta massiva i fins i tot el funcionari Jorge Suárez n’ha llegit un primer esborrany, Pradas mira de comunicar-ho a Mazón. No podrà fer-ho fins més tard, les 19.43 hores, perquè en dos intents previs, a les 19.10 hores i a les 19.36 hores, el president no respon. Són els 37 minuts en què el cap del Consell no té cap activitat telefònica, segons el llistat de trucades fet públic per Presidència i tramès a les Corts, que la jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ja ha incorporat a la causa que instrueix.
Respecte al lloc on era Mazón, Pradas assenyala que van ser moments molt intensos i que no pensava on eren ell o el seu equip de col·laboradors, amb qui va estar en contacte tota la jornada.
Els aclariments de la també exsenadora van en la línia del que ja va declarar davant la jutge a l’abril, d’informar de tot del que anava passant, però no havia entrat en tants detalls, com el de l’ES-Alert. "Sempre ha explicat la veritat", han expressat fonts pròximes a l’exconsellera.
No obstant, la informació de Pradas ha entrat en conflicte amb les paraules de Carlos Mazón en una recent entrevista concedida al diari El Español. Hi assegura que no el van informar de l’enviament de l’ES-Alert: "¿Per què m’havien de consultar si no ho diu ni el protocol, ni soc en el pla d’inundacions? És absurd. La jerarquia, sens dubte, és clara. Jo no formo part del Cecopi", va assenyalar. I afegeix: "No m’informen ni soc un tràmit que s’hagi de passar. Semblaria una obstrucció tècnica". Pradas ha confirmat que sí que el va informar.
Com publica Levante-EMV de Prensa Ibérica, Pradas va mantenir una intensa comunicació tota la jornada tant amb Mazón com amb el seu equip d’estrets col·laboradors. Van ser més d’una desena de trucades, moltes en moments importants de la jornada. En total, Pradas i Mazón creuen 12 intents de trucades, tot i que només parlen 7 vegades una mica més de tretze minuts en total. De les 5 fallides, 4 són perquè el president no respon.
En concret, Pradas i Mazón van parlar durant dos minuts a les 17.37 hores. La conversa més llarga entre tots dos es produeix a les 18.16 hores, de set minuts. Amb tot, hi va haver dues trucades, a les 19.10 i a les 19.36 hores, no respostes pel president. Van ser els moments de desconnexió de Mazón, en què no registra cap activitat telefònica. Sí que van tornar a comunicar uns segons cap a les 19.43.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell