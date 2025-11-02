Feijóo i Mazón parlaran "en les properes hores" per "analitzar el context polític de la Comunitat Valenciana"
El contacte entre ambdós dirigents arriba després que el president valencià s'hagi vist molt qüestionat els darrers dies
ACN
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tenen previst parlar per "abordar les necessitats" del País Valencià i del PP. Així ho ha dit la vicesecretària de regeneració institucional del partit, Cuca Gamarra, que ha apuntat que la conversa es produirà "en les properes hores". El contacte entre Feijóo i Mazón arriba després que el president de la Generalitat s'hagi vist molt qüestionat els darrers dies, coincidint amb el primer aniversari de la dana al País Valencià. El mateix Mazón va anunciar a finals de setmana que tenia la intenció de comparèixer properament per parlar de la dana, l'endemà que durant el funeral d'estat fos escridassat i insultat per familiars de les víctimes.
Gamarra ha informat sobre aquesta conversa durant una roda de premsa des de La Rioja. Durant la seva intervenció, la dirigent popular s'ha referit a la decisió del Tribunal Suprem el divendres d'enviar a l'Audiència Nacional la informació sobre el finançament del PSOE perquè decideixi si ho investiga. Gamarra ha exigit als socis d'investidura de Pedro Sánchez que li retirin el suport perquè, segons els ha alertat, si no seran "còmplices" de "la corrupció".
A més, ha assenyalat que el president "ja ha perdut un suport d'un partit independentista", en referència a la decisió de Junts de donar per trencat el pacte amb el PSOE.
Segons Gamarra, la possibilitat que es jutgi el PSOE demostra "la degeneració i degradació" de la política espanyola i ha exigit explicacions tant als socialistes com a Sánchez.
A banda, s'ha referit al judici al fiscal general de l'Estat que comença dilluns. La dirigent popular ha demanat a Álvaro García Ortiz que presenti la seva dimissió i ha assegurat que aquesta seria l'única manera "d'evitar la degradació de tot el Ministeri fiscal".
En aquest context, Gamarra ha anunciat que el PP presentarà un pla "de regeneració democràtica", que contempla mesures com la reforma de la Fiscalia perquè tingui "independència i imparcialitat". També plantegen que en situacions com les que està vivint l'actual fiscal hi hagi un cessament automàtic de les funcions.
