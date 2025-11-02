Anàlisi
L’operació sortida de Mazón i la jugada a tres bandes: Catalá, Pérez Llorca i Mompó, en els llocs clau
Mazón reclama eleccions amb capacitat de decisió el dia després davant Feijóo, que aposta per un període d’interinitat
Alfons Garcia / Minerva Mínguez
La conversa anunciada, amb tota probabilitat, per donar oficialitat a l’operació sortida de Carlos Mazón del capdavant de la Generalitat. Segons diverses fonts consultades per ‘Levante-EMV’, el punt de fricció en aquests moments està en les peticions de Mazón, que Feijóo no comparteix plenament. Mentre Mazón sembla que reclama un avanç electoral malgrat perdre l’aforament, Feijóo aposta més per un període d’interinitat, segons aquestes fonts. Una opció passaria per una jugada a tres bandes, amb l’alcaldessa de València, María José Catalá; el síndic a les Corts i número dos del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó. Es repartirien la direcció d’una gestora, la presidència interina de la Generalitat i la candidatura en els pròxims comicis.
Un punt determinant seria la capacitat de Mazón d’articular o tenir poder de decisió el dia després. La continuïtat sembla descartada en qualsevol cas, després d’una setmana en què el setge judicial s’ha estret i el funeral d’Estat va donar un potent altaveu a la indignació de les víctimes. Les pressions a Feijóo per acabar amb la «situació insostenible» es van redoblar ahir dissabte des de diversos dirigents populars valencians, després del dinar entre Vicent Mompó, Marta Barrachina i Toni Pérez divendres passat amb Pérez Llorca. Tot i que l’aposta preferida de Génova és la de Catalá, és Mompó qui ha mogut fitxa en els últims dies. A ningú se li escapa que la investidura de Pérez Llorca sense anar a eleccions requereix l’acord amb Vox.
La comissió del Congrés que investiga la gestió del 29-O, amb 229 morts, arrenca aquesta setmana i suposa un altre moment crític per a Mazón. Un total de 13 representants de les víctimes tornaran a rememorar el que ha passat i a exigir responsabilitats. S’ha acordat un format especial sense interrogatori, de manera que podran parlar una mitja hora cada representant. La comissió, per tant, ha preferit evitar el clàssic interrogatori de preguntes i respostes. Els afectats desfilaran davant la comissió un dia després que ho faci la periodista Maribel Vilaplana, que aquest dilluns podria donar molta llum sobre la famosa sobretaula que va tenir Mazón allunyat del Cecopi en les hores més crítiques de la catàstrofe.
Crítiques del PSPV i Compromís
L’oposició continua pressionant perquè el cap del Consell, Carlos Mazón, dimiteixi i convoqui eleccions després d’aquesta setmana d’alt voltatge polític al País Valencià quan s’ha complert un any de la barrancada i després dels insults al president de la Generalitat Valenciana durant el funeral d’Estat. En aquest sentit, el PSPV considera que l’etapa política de Mazón «ja està en temps de descompte» i creu que al cap del Consell «se li acaben les excuses per no dimitir», en el marc d’una setmana que consideren «clau per al futur polític i judicial» del cap del Govern valencià.
En aquesta línia, el portaveu socialista a les Corts, José Muñoz, afirmava dissabte que al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, «li creixen els problemes». «Si algú a Espanya dubta encara de la responsabilitat política de Mazón en la dana, aquesta setmana sortirà de dubtes», va dir.
Per la seva banda, el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, continua retraient les «lluites internes» del PP i qualifica d’«espectacle absolutament lamentable» el debat sobre «qui volen que sigui el nou Mazón», mentre reclama també eleccions autonòmiques.
