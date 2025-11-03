Mazón formalitza la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana
El dirigent del PP presenta el seu escrit de dimissió però manté l'acta de diputat a les Corts Valencianes
ACN
Barcelona
Carlos Mazón ha formalitzat la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. En un escrit registrat aquest dilluns a les 15:15 hores, Mazón ha fet efectiva així la seva dimissió, d'acord amb el que estableix l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia, i l'article 8.d) de la llei 5/83, de 30 de desembre, del Govern Valencià. "Renuncio al càrrec de president de la Generalitat, per tal que quedi constància en aquestes Corts", diu el redactat.
Mazón, però, manté de moment l'acta de diputat. Aquest matí ha anunciat la seva dimissió al càrrec, sense convocar eleccions anticipades. En una declaració institucional, un any després de la dana, Mazón ha admès "errors" amb la gestió de les riuades del 2024.
