Mazón formalitza la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana

El dirigent del PP presenta el seu escrit de dimissió però manté l'acta de diputat a les Corts Valencianes

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, arriba al Museu de les Ciències de València per al funeral d’Estat per a les víctimes de la dana.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, arriba al Museu de les Ciències de València per al funeral d’Estat per a les víctimes de la dana. / ACN

ACN

Barcelona

Carlos Mazón ha formalitzat la seva renúncia com a president de la Generalitat Valenciana. En un escrit registrat aquest dilluns a les 15:15 hores, Mazón ha fet efectiva així la seva dimissió, d'acord amb el que estableix l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia, i l'article 8.d) de la llei 5/83, de 30 de desembre, del Govern Valencià. "Renuncio al càrrec de president de la Generalitat, per tal que quedi constància en aquestes Corts", diu el redactat.

Mazón, però, manté de moment l'acta de diputat. Aquest matí ha anunciat la seva dimissió al càrrec, sense convocar eleccions anticipades. En una declaració institucional, un any després de la dana, Mazón ha admès "errors" amb la gestió de les riuades del 2024.

Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»

Les cinc claus de la reforma de l’administració de Catalunya: de la reducció de la burocràcia a l’ús de la IA

La biblioteca de Solsona ofereix tres sessions formatives sobre literatura per a infants de 0 a 3 anys

Tres ferits, un d'ells de gravetat, en un accident múltiple a Bassella

Leticia Poole, economista, sobre els estudis i l’ocupació a Espanya: «No es necessiten universitaris, ara es necessiten...»

El Bages referma el seu compromís amb el turisme sostenible amb una sessió a Cardona

Les novetats del Gastronomic Forum Barcelona: pintura de gamba, olives amb gust de pernil i l’única burrata catalana

Pablo Maurette guanya el 43è Premi Herralde amb la novel·la 'El contrabando ejemplar'

