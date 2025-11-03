Mazón pacta la sortida amb Feijóo al marge del PP valencià
El president de la Generalitat Valenciana compareix avui per aclarir el seu futur després de les negociacions amb el líder nacional del partit / La formació treballa en una operació amb Catalá, Pérez Llorca i Mompó com peces clau
V. CONTRERAS / J.C. MARTÍ / A. GARCÍA / J.L. GARCÍA NIEVES
La crisi política del Partit Popular valencià per la "insostenible situació" de Carlos Mazón continua oberta, a l’espera de la compareixença d’avui del president. Tot apunta que serà llavors quan aclarirà el seu futur que passa per una sortida pactada amb Alberto Núñez Feijóo a l’esquena de la cúpula del PP valencià. Un extrem que va poder confirmar Levante-EMV, diari del grup Prensa Ibérica, després d’un diumenge de versions creuades i tenses negociacions amb el líder nacional del partit, amb els ecos dels insults de les víctimes durant el funeral d’Estat encara ressonant. De forma gairebé paral·lela la compareixença, avui, de la periodista Maribel Vilaplana davant la jutge de la dana no fa sinó afegir una càrrega extra al complicat moment que està travessant Mazón.
Va ser la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, que sobre el migdia d’ahir va assegurar que Feijóo parlaria al llarg del dia amb Mazón, "sobre el context polític del País Valencià". Tot feia pensar, doncs, que la margarida podria acabar esfullant-se aquest cap de setmana. Però la resolució continuava sense haver-se concretat ahir a la nit, amb tots els escenaris encara sobre la taula i sense que cap de les parts aportés claredat. Tot era possible.
La conversa avançada per Gamarra havia de servir, però, per donar oficialitat al final de Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana. Segons diverses fonts consultades per Levante-EMV, el punt de fricció al llarg de la jornada va estar en les peticions de Mazón, que Feijóo no comparteix plenament. Mentre Mazón reclamaria un avançament electoral malgrat perdre l’aforament, Feijóo apostaria més per un període d’interinitat, amb el síndic en les Corts i número dos del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, com a l’elegit.
Poder de decisió
Un punt determinant de les negociacions va estar també en la capacitat de Mazón d’articular o tenir poder de decisió en el dia després. En les converses d’ahir també va pesar la iniciativa del PP valencià per reclamar veu pròpia i promoure l’opció de Vicent Mompó, president de la Diputació de València, com a possible candidat a presidir la Generalitat en cas que Mazón fes el pas enrere que li reclamen des de dimecres passat. Un moviment que no ha estat ben rebut a Génova tal com va traslladar l’equip de Miguel Tellado, segons afirmen fonts populars.
La direcció nacional del partit, en canvi, s’inclina per María José Catalá, l’actual alcaldessa de València, com a candidata a la presidència de la Generalitat Valenciana. Des de Génova, prefereixen aquest perfil de dona jove per a un moment que consideren "clau per al partit marcat per la renovació". Catalá, però, no s’ha cansat de repetir que el seu lloc és al capdavant del consistori. És una peça clau amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, a l’alça com a candidata a l’alcaldia.
En qualsevol cas, l’opció que més força va semblar agafar durant la llarga jornada d’especulacions d’ahir diumenge passaria per una jugada a tres bandes que oficialitzés la sortida de Mazón sense haver d’anar a uns comicis. Aquesta operació implicaria tres personatges que estan a l’alça: Catalá, Pérez Llorca i Mompó. Les tres figures populars es repartirien la direcció d’una gestora, la presidència interina de la Generalitat i la candidatura en els pròxims comicis autonòmics respectivament.
Mazón va estar reclòs a Alacant des de divendres passat, quan es va desplaçar des de València per participar en un acte de Districte Digital al costat de Marián Cano, consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. Ja llavors no va voler atendre els mitjans de comunicació que l’esperaven a l’entrada i a la sortida de l’acte. Dijous, l’endemà del funeral d’Estat, havia anunciat que es prenia un període de reflexió, un gest que va desfermar tota mena d’especulacions sobre la seva possible dimissió, que ràpidament va mirar de desactivar.
El cas és que ahir tampoc va acudir al concert de bandes ajornat el passat 9 d’octubre i celebrat a l’esplanada del port d’Alacant. L’acte no va comptar amb presència institucional, malgrat ser un esdeveniment oficial coorganitzat per Presidència. Segons publicaven ahir a la nit mitjans de l’espectre conservador, Mazón estava "trencat" i "sense forces".
