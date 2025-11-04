Ángel V. Torres diu que l’informe de l’UCO demostra que no ha cobrat suborns i anuncia una querella contra Aldama
El ministre justifica la pressa en els pagaments per la necessitat de complir contractes i disposar de tests d’antígens
ACN
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que l’informe complet de la Unitat Central Operativa (UCO) que s’ha donat a conèixer aquest dilluns demostra que “no hi ha comissions, ni suborns, ni dones explotades”, ni cap de les acusacions que li han fet, i evidencia que ha estat objecte d’un “atac difamatori amb insídies, falsedats i vileses”. En una roda de premsa al Ministeri, ha reclamat al PP que li demani “disculpes”, i ha anunciat una querella contra l’empresari Víctor de Aldama per intromissió al seu dret a l’honor.
Segons el ministre, l’informe de prop de 400 pàgines que s’ha donat a conèixer no inclou “cap actuació delictiva” de la seva part com a president de les Canàries, ni fa cap menció al ‘Rudolph’, el sobrenom que segons Víctor de Aldama feia referència al ministre.
Per això ha demanat al PP que faci marxa enrere i propòsit d’esmena. “S’haurien de disculpar, perquè crec que hi ha qüestions que sobrepassen la política” i que “han afectat la meva família”.
Ha assegurat que els seus contactes amb Aldama es limiten a un únic missatge de whatsapp que ell mai va contestar. La prova d’aquesta relació inexistent, ha dit, és que després “d’anys d’investigació” l’informe de l’UCO només conté aquest únic missatge. “Jo he dit sempre que no tenia cap relació amb aquesta persona”, ha sentenciat.
Justifica el seu interès
També ha explicat el contingut de les seves converses amb Koldo García, l’exassessor de l’exministre José Luis Ábalos, interessant-se pels pagaments a l’empresa d’Aldama.
Segons ha afirmat, ell “mai va participar en les contractacions”, però sí que tenia voluntat que es pagués el material sanitari que ja s’havia lliurat per poder rebre el 50% restant de la mercaderia.
“Estàvem incomplint un contracte signat”, ha afegit, i “necessitàvem test d’antígens per mantenir el turisme”.
Diferències amb Illa
També ha explicat que durant la pandèmia va tenir “diferències” amb l’aleshores ministre de Sanitat, Salvador Illa, perquè volia que Canàries rebés test d’antígens per poder reobrir el turisme, mentre que el govern espanyol volia que les proves es fessin amb PCR.
Querella contra Aldama
En aquest marc, ha anunciat una querella contra Aldama per intromissió al seu dret a l’honor i a la imatge. “M’ha acusat de fets molt greus que ja he desmuntat” amb proves “que no existeixen”, ha dit.
