Aquests són els productes d’alimentació, cosmètica i electrònica que més es roben a les botigues d’Espanya
Bosses, rellotges intel·ligents i productes per a mascotes irrompen en una llista que continua encapçalant l’oli d’oliva, segons l’anàlisi de la patronal Aecoc
María Jesús Ibáñez
Fins a 2.817 milions d’euros van perdre l’any passat els comerços espanyols a causa dels furts o de les desaparicions sense motiu aparent, segons un informe presentat aquest dimarts per la patronal del gran consum Aecoc, que destaca que aquesta xifra suposa un increment del 52% respecte a les registrades el 2023, quan les pèrdues per aquest concepte van sumar 1.856 milions. Representen un 1,1% del que facturen aquestes empreses i constitueixen un problema que un 65% de les companyies perceben que va a l’alça. Però, quins són els productes que més s’enduen els lladres? Per què han crescut tant les sostraccions d’ampolles d’oli, d’auriculars sense fils o de productes per a mascotes?
Alimentació i begudes
El furt d’olis “ha crescut meteòricament en els darrers anys”, constata l’estudi d’Aecoc, elaborat a partir d’enquestes a establiments de totes les dimensions. El sector atribueix aquest augment a l’increment del preu d’aquest producte, que aquest any s’ha consolidat com el més furtat. Domina, per tant, la categoria d’alimentació i begudes, en la qual també destaquen les conserves i els fumats (amb especial atenció al salmó), els embotits i els formatges. La cinquena posició l’ocupen els vins i licors, que tradicionalment han estat els productes més robats, però que aquest any han perdut protagonisme davant el creixement del problema en altres articles.
Cosmètica i cura personal
En la categoria de cura personal i bellesa, sobresurten les colònies i fragàncies com els productes preferits pels lladres. Un graó per sota hi trobem les proteccions solars i les fulles d’afaitar. El maquillatge descendeix fins al quart lloc d’aquest particular rànquing.
Electrònica i noves tecnologies
En el cas dels comerços de productes tecnològics, el 67% de les companyies indica que els auriculars són els articles d’electrònica més furtats. El segon lloc l’ocupen els smartphones, seguits dels ordinadors portàtils, els carregadors i els videojocs. Irromp amb força el furt de smartwatches, que se sostreuen gairebé al mateix nivell que la telefonia mòbil.
Bricolatge
Les bombetes són el producte més sostret a les botigues de bricolatge i parament de la llar, segons l’estudi d’Aecoc. Les segueixen les piles i bateries i, en tercer lloc, les eines, tant manuals com elèctriques. Pel que fa a la indústria de productes per a la llar, els coberts i el parament de taula (plats, bols i gots) són els articles més robats.
Moda
El sector de la moda és un mercat de gran pes a Espanya, però també un dels més populars entre els lladres. L’anàlisi impulsat per la patronal revela que el calçat és el gènere més vulnerable, seguit per la roba interior i la llenceria, que ocupen la segona posició. Al capdamunt de la llista dels més sostrets també destaquen les samarretes, les camises i les bruses, juntament amb els abrics i jaquetes o les bosses, que s’infiltren entre els deu productes més vulnerables.
Productes per a mascotes
Finalment, l’informe destaca l’entrada amb força del furt de productes per a mascotes, especialment d’accessoris, que ha experimentat un auge durant l’últim any a causa del creixement del nombre d’animals de companyia per llar a Espanya.
