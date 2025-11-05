Investigació de la dana de València
La jutge de la dana cita a declarar el portaveu del PP a les Corts valencianes, el nucli dur de Mazón i l’amo d’El Ventorro
Nuria Ruiz Tobarra vol indagar sobre les trucades «destinades a esbrinar la informació de què disposava cada un dels integrants de la reunió» d’emergències
Laura Ballester
La jutge de la dana de València, Núria Ruiz Tobarra, ha citat a declarar com a testimonis el portaveu del grup del PP a les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, el secretari autonòmic de Presidència de la Generalitat, Cayetano García, el secretari autonòmic del Gabinet del president i Comunicació de la Generalitat, José Manuel Cuenca, i el director general de Comunicació i Promoció Institucional, Francisco González, a més del propietari del restaurant El Ventorro, segons acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV).
La magistrada considera que «en l’anàlisi del procés de presa de decisions al Cecopi del dia 29 d’octubre del 2024, i en l’específica anàlisi de l’enviament de l’alerta a la població, com es va expressar en una interlocutòria prèvia, resulta pertinent l’estudi de les trucades que van poder efectuar la investigada Salomé Pradas, a fi d’aclarir el procés de deliberació que es va seguir en la reunió del Cecopi de la tarda del 29 d’octubre del 2024».
De la mateixa manera, també considera rellevant indagar sobre les trucades «destinades a esbrinar la informació de què disposava cadascun dels integrants de la reunió, o quina era l’exigible que manegessin en funció de les obligacions fixades. També ho són les destinades a esbrinar la incidència que pogués haver obtingut l’omissió de traslladar la informació en la presa de decisions errònies o en l’omissió de les decisions degudes i que poguessin haver evitat que es produïssin els terribles danys personals investigats».