El rei Joan Carles aterra a Vigo en plena polèmica per la publicació de les seves memòries
El rei emèrit competirà el cap de setmana en una competició de vela, si les condicions meteorològiques ho permeten
EFE
El rei emèrit Joan Carles I ha arribat aquest dimecres a Vigo per gaudir a Galícia d'una de les seves grans passions, la vela, en plena polèmica per la publicació del seu llibre de memòries 'Reconciliación'. El pare de Felip VI ha aterrat passades dos quarts d'una del migdia en l'aeroport vigués de Peinador.
Si les condicions meteorològiques ho permeten, competirà el cap de setmana a bord del 'Bribon' en el Desafiament Barceló, última prova de la Lliga Nacional de 6 metres, de la qual és el vigent campió. Després que l'aeronau privada en la qual es va desplaçar des de Cascais (Portugal) aterrés a Vigo, Joan Carles I ha emprès per carretera el camí a Sanxenxo (Pontevedra) i ha saludat als periodistes que l'han esperat a l'aeroport.
El seu viatge a Galícia coincideix amb la sortida a la venda, en les llibreries franceses, del seu llibre de memòries 'Reconciliació', anticipant-se a l'edició en espanyol.
L'obra, de 512 pàgines, està editada per Stock i narrada en primera persona.