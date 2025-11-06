CAS KOLDO
L’Audiència Nacional obre una peça separada per investigar els pagaments en metàl·lic del PSOE Ábalos i Koldo García
El magistrat del Suprem Leopoldo Puente va traslladar a l’Audiència Nacional les seves indagacions ressaltant que en les declaracions dels càrrecs socialistes «no va quedar explicat, de manera suficient, qui era la persona, i quin el procediment, que comprovava, si escau, les factures presentades»
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga una presumpta organització criminal que suposadament va cobrar comissions per la venda de mascaretes durant la pandèmia, ha acordat obrir una peça separada després de rebre la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente en relació amb els pagaments en metàl·lic realitzats a l’exministre de Transports i exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García.
L’instructor del Suprem va considerar «clar» que totes aquestes incògnites havien de «ser aclarides, després de practicar-se la investigació corresponent, en la mesura que poguessin denotar l’eventual existència de conductes o activitats irregulars, i fins i tot potencialment delictives». En concret, el magistrat reclamava que s’aclarís la incògnita de si el PSOE va ajudar l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo Garcíaa blanquejar els dinersde les presumptes comissions rebudes.
En la documentació enviada pel Tribunal Suprem i ara incorporada a aquesta peça, s’inclouen les declaracions prestades davant l’alt tribunal per l’exdirector gerent del PSOE, Mariano Moreno, l’empleada del partit, Celia Rodríguez, així com la de l’empresària Carmen Pano, que va assegurar haver entregat fins a 90.000 euros en metàl·lic a la seu de Ferraz per ordre del comissionista Víctor de Aldama.
Documentació del PSOE
Moreno adjunta, a més, la part de l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del passat 8 d’octubre que analitza els fets, així com la informació facilitada pel representant legal del PSOE, l’advocat Alberto Cachinero, sobre aquests pagaments. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 ha acordat donar trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts personades en la causa de l’obertura de la peça separada i de la documentació.
El magistrat del Suprem Leopoldo Puente va traslladar a l’Audiència Nacional les seves indagacions ressaltant que en les declaracions dels càrrecs socialistes «no va quedar explicat, de manera suficient, qui era la persona, i quin el procediment, que comprovava, si escau, les factures presentades pels que, en el seu àmbit d’actuació vinculada al partit, obtenien compensació en metàl·lic dels pagaments que asseguraven haver realitzat en l’acompliment d’aquestes funcions».
