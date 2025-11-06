Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Zelenski viatjarà a Espanya en els pròxims dies

El govern espanyol ultima els detalls del programa

Zelenski adreçant-se als presents

Zelenski adreçant-se als presents / Arxiu particular

ACN

Madrid

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatjarà en els pròxims dies a Espanya, segons han confirmat a l'ACN fonts del govern de l'Estat. La data no s'ha revelat per motius de seguretat, i l'executiu comanat per Pedro Sánchez ha indicat que els detalls del programa s'estan ultimant. Zelenski havia de visitar l'estat espanyol l'abril passat, però la cita es va cancel·lar per la mort del papa Francesc i per l'assistència del líder ucraïnès al funeral del pontífex.

