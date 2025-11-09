Sánchez descarta convocar eleccions i respon Junts: "Hem complert en tot allò de la nostra completa competència"
El president espanyol reitera que el fiscal general és "innocent": "I més després del que s'ha vist al judici"
ACN - Redacció
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat convocar eleccions després del bloqueig de la legislatura anunciat per Junts i ha respost a la formació liderada per Puigdemont. "Ara mateix complim amb el nostre acord d'investidura. En aquelles qüestions que tenen a veure amb la nostra completa competència, hem complert amb Junts i amb la resta de grups parlamentaris", ha volgut deixar clar Sánchez en una entrevista al diari 'El País'. "I en aquells que no, treballem perquè es compleixin", ha matisat el president espanyol, que ha reiterat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, és "innocent". "I més després del que s'ha sentit i vist aquesta setmana al judici", ha apuntat Sánchez.
Pel que fa als casos judicials que afecten familiars seus -el germà i la dona-, el president espanyol confia que s'imposi "la veritat". "Estic convençut que tot es posarà al seu lloc i la veritat imperarà. I, per descomptat, tinc la convicció i la determinació que les males arts no poden triomfar", ha reflexionat en veu alta Sánchez, que ha carregat directament contra el PP, Vox i la "dreta mediàtica". "El PP està rendit a la ultradreta i abonat a l'esperpent. Aquesta és la realitat en la qual hem d'operar", ha lamentat el president espanyol, que reconeix que "fa temps" que no parla directament amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La principal aportació del senyor Feijóo ha estat obrir de bat a bat els governs autonòmics a la ultradreta", ha etzibat Sánchez.
De fet, el president espanyol i líder del PSOE ha criticat amb vehemència que el futur president del País Valencià s'elegeixi per un pacte entre PP i Vox, i no a les urnes. "El PP no ofereix retornar la veu als ciutadans de València perquè elegeixin ells el seu futur, sinó que entrega aquesta capacitat a la ultradreta i a Abascal", ha posat sobre la taula Sánchez, que igualment ha defensat el finançament legal del PSOE. "Puc garantir als ciutadans que no hi ha hagut en absolut finançament irregular. El Partit Socialista es finança per vies legals (...) On sí que hi va haver finançament irregular amb sentència ferma és en el Partit Popular", ha recordat el president espanyol, que s'ha espolsat responsabilitats en la figura de Koldo García i ha mostrat "decepció" per José Luis Ábalos.
"Des del punt de vista de la confiança política, és evident que jo la tenia en José Luis Ábalos, però també desconeixia una faceta personal de la seva vida habitual que, sense dubte, m'ha causat una profunda decepció", ha reconegut Sánchez.
Finalment, Sánchez ha ironitzat sobre el llibre de memòries del rei emèrit Joan Carles I. "Encara no l'he llegit. Però també diré que no serà un dels llibres que recomanaré per aquest Nadal. La democràcia no va caure del cel, va ser fruit de la lluita dels espanyols", ha conclòs el president del govern espanyol.
