El fort onatge deixa tres morts i quinze ferits a Tenerife aquest cap de setmana
Les víctimes mortals són una dona holandesa de 79 anys al Puerto de la Cruz, un veí de La Orotava que va caure a l’aigua a La Guancha i un altre home ofegat a Granadilla
Pedro Fumero
Dia tràgic a les costes de Tenerife. Una dona de 79 anys, de nacionalitat holandesa, un veí de La Orotava, de 43 anys, i un altre home, la identitat del qual no ha transcendit, van morir, mentre que altres quinze persones van resultar ferides de diversa consideració durant el fort onatge registrat aquest dissabte, després que el Govern de Canàries declarés la situació de prealerta per fenòmens costaners tres dies abans.
L’accident aquàtic en què va perdre la vida aquesta ciutadana europea, i en què altres nou víctimes van patir lesions de diversa consideració, es va produir a primera hora de la tarda al litoral del Puerto de la Cruz. Els altres sis afectats van ser arrossegats per un cop de mar a la zona d’Anaga, concretament al Roque de las Bodegas (Santa Cruz de Tenerife).
Tot apunta que, en tots dos casos, hi va haver una imprudència greu per part dels protagonistes. De fet, les fonts consultades van confirmar que, en l’episodi registrat al litoral d’Anaga, els turistes afectats es van saltar un tall preventiu que hi havia a l’indret.
Puerto de la Cruz
Pel que fa al succés ocorregut al Puerto de la Cruz, policies locals i altres persones que es trobaven al lloc van treure totes les víctimes a terra. Els agents van començar a realitzar maniobres de reanimació bàsiques a la dona holandesa d’edat avançada. Aquesta tasca va ser continuada pel personal sanitari de les ambulàncies, però sense èxit, i només es va poder confirmar la seva mort, segons les dades oferides pel Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat.
Tres homes van patir ferides greus: un amb un traumatisme de maluc, un altre en diverses parts del cos i el tercer en una cama. Quatre van registrar lesions moderades i dos afectats més, contusions lleus. Diverses víctimes van ser traslladades a l’Hospital Universitari de Canàries, d’altres a l’Hospital del Nord i la resta a l’Hospiten Bellevue.
La Guancha
La segona víctima mortal es va produir al Charco del Viento, al litoral del municipi de La Guancha, poc després de dos quarts de cinc de la tarda. Suposadament, l’home va caure al mar i va patir lesions molt greus.
La persona morta és un veí de La Orotava, de 43 anys, que en el moment dels fets pescava en aquell lloc. Es va precipitar des d’una alçada considerable a la Cova del Diable, un paratge situat entre la platja de Santo Domingo i el Charco del Viento.
L’afectat va ser rescatat per un helicòpter del Grup d’Emergències i Salvament (GES). De fet, el personal sanitari que el va atendre al moll del Puerto de la Cruz només en va poder confirmar la mort.
Anaga
El personal de l’helicòpter medicalitzat del Servei d’Urgències Canari (SUC) i diverses ambulàncies van atendre les sis persones arrossegades per un cop de mar al Roque de las Bodegas. Tots ells eren turistes de nacionalitat francesa.
Els fets van ocórrer a dos quarts de dotze del matí. Al lloc també hi van acudir diverses patrulles de la Policia Local de Santa Cruz de Tenerife i de la Policia Nacional.
Les víctimes són tres dones i dos homes. Una de les afectades va ser evacuada amb helicòpter medicalitzat per les lesions que havia patit fins a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de La Candelaria.
Granadilla de Abona
El cos sense vida d’un home va ser localitzat a primera hora de la tarda d’aquest dissabte mentre flotava a les aigües del municipi de Granadilla. L’accident aquàtic es va produir a la platja d’El Cabezo, a la localitat d’El Médano, al voltant de les 14.00 hores.
Diverses persones van treure l’home de l’aigua. Socorristes del Servei de Salvament en Platges li van fer les primeres maniobres de reanimació cardiopulmonar. Les tasques avançades per intentar salvar-lo van ser dutes a terme pels professionals d’una ambulància de suport vital bàsic i una altra de medicalitzada del Servei d’Urgències Canari (SUC).
Tanmateix, aquests esforços no van donar resultat i només es va poder confirmar la mort del banyista. La sala operativa del 1-1-2 també va activar agents de la Policia Local de Granadilla, que van col·laborar amb la resta de recursos, així com efectius de la Guàrdia Civil de la comarca, que van realitzar les diligències pertinents.
