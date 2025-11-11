A partir del setembre del 2027
El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei per abaixar les ràtios a 22 a primària i 25 a l’ESO
El text aprovat aquest dimarts pel Govern recull que cada estudiant amb necessitats educatives especials computarà com dues places
Helena López
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l’avantprojecte de llei perquè les classes d’educació primària a Espanya tinguin, com a màxim, 22 alumnes per aula (davant els 25 actuals) i a l’ESO i batxillerat, un màxim de 25 (davant els 30 actuals). Així ho ha explicat la ministra d’Educació, FP i Esports i portaveu del Govern, Pilar Alegría, en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació després de la reunió per explicar els acords adoptats.
Quan aquesta nova norma sigui una realitat –encara s’ha d’aprovar en segona volta pel Consell de Ministres i passar al Congrés i al Senat per a la seva aprovació definitiva i entrada en vigor–, el calendari d’aplicació serà gradual i començarà a implementar-se el setembre del 2027.
A partir de les xifres plantejades, les comunitats autònomes podran, fins i tot, baixar més (a Catalunya l’escola pública porta diversos cursos començant I3 amb ràtios de 20 alumnes per aula).
L’avantprojecte de llei elaborat per l’equip que dirigeix Alegría i aprovat aquest dimarts pel Govern planteja també que l’alumnat amb necessitats educatives especials (només els que tenen discapacitat física, intel·lectual o sensorial o trastorns severs) computi com dues places.
Menys hores lectives
La iniciativa del Govern també dona el vistiplau a una altra de les peticions de la comunitat educativa: la baixada de les hores lectives. L’avantprojecte de llei inclou que l’horari de docència no passi de 23 hores i infantil, primària i educació especial mentre que en la resta d’ensenyament no universitari sigui de 18.
L’informe ‘Panorama de l’educació 2025’, elaborat per l’OCDE i publicat el 9 de setembre, confirma que, a Espanya, el nombre total d’hores obligatòries de classe en educació primària és molt similar a la mitjana dels països de l’organisme internacional. No obstant, a l’ESO, Espanya supera en 144 hores la mitjana de l’OCDE. Si la comparació es fa només amb els països de la UE, Espanya té més temps lectiu en les dues etapes.
Implantació a Catalunya
Segons va explicar a finals d’octubre l’Associació de Federacions de Famílies de Catalunya (aFFaC), durant la presentació de l’informe ‘Anàlisi de l’inici del curs escolar 2025-2026 a Catalunya’, Catalunya necessitaria 169 noves aules de 1r d’ESO per complir la nova ràtio de 25 alumnes per grup en aquesta etapa educativa: 109 a l’escola pública i 60 a la concertada.
