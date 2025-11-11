Dimissió Mazón
Feijóo escull Pérez Llorca per substituir Mazón com a president de la Generalitat Valenciana
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut aquest dimarts al matí una última conversa telefònica amb Juan Francisco Pérez Llorca en què li ha comunicat la seva designació com a candidat del PP a la presidència de la Generalitat davant el ple d’investidura que es convocarà en els pròxims dies per «donar estabilitat» al País Valencià «al més aviat possible», segons van traslladar fonts del Partit Popular des de Génova.
Una notícia que ha conegut Vox, soci necessari per a l’elecció d’un nou president, enmig d’una roda de premsa d’alguns dels seus dirigents com Ignacio Garriga, negociador a València del relleu de Carlos Mazón.
Al marge de la trucada de Feijóo a Pérez Llorca, segons Génova, Miguel Tellado, secretari general del PP, va telefonar als presidents provincials per comunicar-los la decisió de la direcció nacional del partit. Aquesta decisió, diuen des del PP, ha comptat amb el «suport unànime» dels tres territoris. «El PPCV comunicarà formalment aquesta decisió a Vox així com a la resta de grups amb representació a les Corts Valencianes», afegeixen.
Aquest mateix matí, Tellado va avançar que el successor del president en funcions de la Generalitat Valenciana seria anunciat pròximament per Feijóo. «A mi em consta que la proposta es donarà a conèixer molt ràpid», va arribar a assenyalar hores abans que es confirmar l’elecció de Pérez Llorca.
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa