Un altre periodista nega al Suprem que el fiscal general fos la font de les informacions sobre González Amador
Campos diu que va aconseguir dades d'una altra persona que finalment li va demanar que no ho publiqués
ACN
El periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos ha negat aquest dimarts que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, fos la font de les informacions sobre la conformitat entre el Ministeri Públic i l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per uns delictes tributaris. A la quarta sessió del judici al fiscal general al Tribunal Suprem (TS), Campos ha dit que Garcia Ortiz no li va agafar el telèfon quan el va trucar per aconseguir les informacions avançades per altres mitjans i li va saltar la bústia de veu. Tal com ha afegit, ell va accedir a la informació d'una font que li va mostrar els correus intercanviats entre la fiscalia i la defensa de González Amador, però que no li va deixar publicar-la.
Tal com ha explicat Campos, va conèixer per primera vegada les informacions sobre l'acord de conformitat entre la parella d'Ayuso i Hisenda quan ho va publica ElDiario.es. A partir d'aquell moment, ha relatat, es va posar a treballar per verificar la notícia i intentar aconseguir-la per diverses fonts. "Vaig començar a trucar a les meves fonts fiscals, judicials, a l'Agència Tributària, tot el matí, fins que a la tarda una persona em va dir per telèfon que no només no devien diners a la parella d’Ayuso, sinó que aquest havia començat un acord de conformitat amb la justícia", ha indicat. "'Vine i t'ho ensenyo', va dir-me", ha relatat.
Tal com ha exposat Campos, ell va anar al "despatx" de la seva font i aquest li va mostrar a l'ordinador el correu electrònic on la defensa de González Amador reconeixia que "certament s'havien comès delictes". "Tinc el permís de publicar sense citar la font", ha recordat el periodista de la Cadena Ser, que ha estat convocat per totes les parts presents a la causa. "Quan torno al taxi em truca de nou la font i em diu que no publiqui perquè es pot posar en un embolic", ha destacat. A partir d'aquell moment, va començar a buscar altres fonts que li poguessin aportar aquella mateixa informació i va acabar trucant al fiscal general, que no li va agafar el telèfon, fent saltar la bústia de veu.
Un altre dels periodistes interrogats aquests dimarts, José Manuel Romero (primer a El País i ara a ElDiario.es) ha explicat que ell manté una "relació pròxima" amb el fiscal general, però no es va enviar cap missatge durant els dies en què es va informar sobre l'acord de conformitat entre la fiscalia i la defensa de González Amador. Tal com ha confessat, la seva font era una "de tota solvència" i era de "la Fiscalia de la Comunitat de Madrid".
La quarta jornada del judici al Fiscal General, que com cada dia ha estat present a la sala en toga i assegut al costat de l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia, ha comptat amb les declaracions d'altres periodistes de El País i la redactora de El Plural Cynthia Coiduras. El judici es reprendrà aquest dimecres a les deu del matí amb les declaracions de diversos agents de l'UCO de la Guàrdia Civil, cos que va fer el registre al despatx del Fiscal General, i l'interrogatori a l'acusat, Álvaro García Ortiz.