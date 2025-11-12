Judici al fiscal general
El fiscal general nega haver fet arribar «a persones alienes a la Fiscalia» el correu en què González admetia dos delictes
García Ortiz es nega a contestar a les acusacions perquè creu que el seu comportament ha sigut «deslleial» amb el tribunal, a l’ocultar dades que no l’haurien portat a judici
Ángeles Vázquez
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en va tenir prou amb un parell de preguntes de la tinenta fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, per negar els fets pels quals s’asseu al banc dels acusats i s’enfronta a una petició de fins a sis anys de presó. «No he fet arribar el correu del 2 de febrer a persones alienes a la fiscalia», va assegurar, després d’explicar per què no responia a cap de les acusacions personades, entre les quals, la que exerceix l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz, que per declarar va haver d’abandonar les estrades des de les quals ha seguit el judici, amb la seva defensa, exercida pels advocats de l’Estat, i s’ha tret la toga, va explicar que no contestaria a les acusacions per tres raons, malgrat que és «fiscal general de l’Estat i els fiscals defensen els drets dels perjudicats en el procediment»
No obstant, «en aquesta causa, sobretot, a l’inici s’han produït uns fets que l’han portat a pensar en una actuació deslleial amb el tribunal per part de l’acusació particular: la querella que dona origen al procés, en aquest inici s’omet una dada fonamental, que de manera unívoca dirigeix a la Fiscalia General de l’Estat o la Fiscalia espanyola, ja que el correu també es va enviar a una altra persona aliena al ministeri públic», va assegurar, amb referència al que González Amador li va fer arribar al cap de gabinet d’Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, i que aquest va facilitar a un grup de mitjans per desmentir una informació de La Sexta, que era veritat.
«Aquest correu del 12 de març per part del perjudicat l’entrega a una tercera persona perquè en faci un ús polític i això es coneix per la investigació. La tercera dada és que aquest perjudicat té una entrevista amb un periodista sobre la seva conformitat, i hi ha un fet que m’incumbeix personalment en la petició de responsabilitat civil, el meu perjudicat renuncia a la responsabilitat subsidiària de l’Estat, cosa que significa que no vol rescabalar-se, sinó que actua contra mi», va argumentar.
Prèviament, havia hagut de sentir el cap dels investigadors de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Antonio Balas, afirmar que «el que es veu és un domini a tots els nivells del fiscal general de l’Estat». Assegura que associen amb la filtració la Fiscalia General de l’Estat, «perquè es compadeix amb tot el que té la Fiscalia General de l’Estat». «Tota aquesta informació, expedient tributari i denuncia, la rep divendres a la tarda, passa un cap de setmana i dimarts es publica. Ho diu també la fiscal en cap Provincial [Pilar Rodríguez, que comenta que després d’estudiar-ho, ‘es decideix donar publicitat’]. No hi ha cap jutjat que estigui nomenat que jo sàpiga. Per nosaltres és un precedent bastant clar».
