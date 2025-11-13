Judici al fiscal general
La defensa del fiscal general demana la seva absolució apel·lant a "una voluntat de no investigar" qui més va poder accedir al correu
"En la hipòtesi que el fiscal general hagués fet arribar a la premsa el correu seria impune, perquè la notícia ja era coneguda", afirma la tinent fiscal
Ángeles Vázquez
La tinenta fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, ha argumentat aquest dijous, en l’última jornada del judici al fiscal general, a favor de la lliure absolució d’Álvaro García Ortiz pel delicte de revelació de secrets pel qual s’enfronta a fins a sis anys de presó, per la suposada filtració d’un correu electrònic que hauria trencat la presumpció d’innocència de l’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Segons el seu parer, l’actuació desenvolupada a partir de la nit del 13 de març del 2024 era necessària perquè existia una informació falsa que «havia de ser aturada».
«He sostingut i afirmo que la divulgació a la premsa mai es va produir per mitjans electrònics», ha defensat al terme del seu al·legat, argumentant que, tot i que no hagués existit esborrament, en les esmentades comunicacions no hi serien «mai» les proves contra el fiscal general. «El seu esborrament, a més de legítim, no ha tingut transcendència en la causa», ha afegit, per explicar que, en tot cas, l’actuació de García Ortiz seria impune perquè la notícia ja era coneguda pels mitjans de comunicació quan aquest va actuar i es va elaborar la nota de premsa qüestionada en aquest procediment.
Sánchez Conde ha dedicat part del seu informe de conclusions a assegurar que la nota de premsa en la qual es va reflectir que González Amador hauria reconegut dos delictes de frau a Hisenda de cara a aconseguir un acord de conformitat amb la fiscalia va quedar fora del procediment per la Sala d’Admissió i la de l’Apel·lació, a l’incloure dades que ja es coneixien i que, per tant, no pot ser constitutiva de revelació de secret.
La tinenta fiscal del Suprem va explicar que «la raó de demanar els correus era perquè ‘El Mundo’ havia donat una notícia que no era certa, perquè el pacte havia sigut formulat pel lletrat del senyor González Amador», no pel Ministeri Públic. La fiscalia, en defensa de García Ortiz, ha assegurat que «la primera comunicació que fa la cadena SER és anterior al fet que el fiscal general tingui els correus en la seva totalitat». Si no ho va publicar va ser perquè no comptava amb autorització fins que es van produir les notícies d’El Mundo i l’emissora esmentada.
González Amador estava informat
La representant de la fiscalia també ha assenyalat que Alberto «González Amador va reconèixer que va ser informat de totes les incidències que es produïen en la causa, menys del correu en el qual realitzava una proposta de conformitat». També va destacar que l’estratègia informativa va ser dissenyada pel cap de gabinet d’Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Ángeles Sánchez Conde va acabar el seu informe davant del tribunal demanant-li que ordenés la devolució d’una còpia de la documentació intervinguda al despatx de la fiscal en cap Provincial de Madrid que encara estava en poder de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
El judici es reprendrà a les quatre de la tarda amb l’informe dels advocats de l’Estat que exerceixen la defensa d’Álvaro García Ortiz, després de la qual cosa ell podrà fer ús del seu dret a l’última paraula, i així quedarà vist per a sentència.
